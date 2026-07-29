

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im August mit einer besonderen Veranstaltung auf:

Club der lebenden Autoren: „Unter freiem Himmel“ – Klappstuhllesung 3.0

Die Stadtbibliothek lädt am Mittwoch, 5. August 2026, von 19 bis 21 Uhr zu einem stimmungsvollen Sommerabend mit Literatur und Musik unter freiem Himmel ein. Die Mitglieder des Clubs der lebenden Autoren präsentieren eine vielfältige Auswahl neuer Texte – von spannend und nachdenklich bis überraschend und lyrisch.

Für die musikalische Begleitung sorgt wie immer Mariusz Rzymkowski. Der Förderverein „Freunde der Stadtbibliothek e. V.“ bietet Sekt, Saft und Wasser an, sodass die Besucherinnen und Besucher den Abend in entspannter Atmosphäre bei Literatur, Musik und guten Gesprächen genießen können.

Die Gäste werden gebeten, einen eigenen Stuhl oder eine Picknickdecke mitzubringen. Sollte das Wetter eine Veranstaltung im Freien nicht zulassen, wird der Literaturabend in die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek verlegt.

Ort: Lesewiese vor der Villa Ecarius

Eintritt: frei

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 18:42