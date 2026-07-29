Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit großer Bestürzung hat die Stadt Speyer vom Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin erfahren. Den Opfern, ihren Angehörigen sowie allen, die die Gewalttat miterleben mussten, gilt das tiefe Mitgefühl der Stadt Speyer. Der Christopher Street Day steht für Gleichberechtigung, Vielfalt und das Recht jedes Menschen, frei und ohne Angst leben zu können. Ein Angriff auf eine solche Veranstaltung richtet sich nicht nur gegen die queere Community, sondern gegen die Werte einer offenen und demokratischen Gesellschaft. Als Ausdruck der Solidarität mit den Betroffenen und der queeren Community hisst die Stadt Speyer ab dem heutigen Dienstag, 28. Juli 2026, bis zum Ende der Woche die Pride-Flagge am Stadthaus. Speyer steht für ein respektvolles Miteinander und eine Stadtgesellschaft, in der Vielfalt als Stärke verstanden wird. Einschüchterung und Hass dürfen keinen Platz haben. Gerade in Zeiten, in denen Menschen aufgrund ihrer Identität oder Lebensweise angegriffen werden, ist es wichtig, Haltung zu zeigen und füreinander einzustehen.

„Eine offene Gesellschaft lebt davon, dass Unterschiede nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung verstanden werden. Wer Menschen aufgrund ihrer Identität mit Gewalt einschüchtern will, greift dieses Fundament an. Die Pride-Flagge am Stadthaus steht heute auch für die Verbundenheit mit den Betroffenen und für das Bekenntnis zu einer Stadtgesellschaft, in der jeder Mensch ohne Angst sichtbar sein kann“, betont der Stadtvorstand.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 18:50