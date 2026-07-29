Speyer – Mit 3,3 Promille unterwegs

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht zum 29.07.2026, gegen Mitternacht, fiel einem Verkehrsteilnehmer ein schlangenlinienfahrender PKW auf, der im Baustellenbereich der Stockholmer Straße einen Gegenstand beschädigte und weiterfuhr. Die Polizei konnte den 25-jährigen Pkw-Fahrer kontrollieren. Aufgrund seines Fahrverhaltens wurde mit ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 3,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.
Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 09:08