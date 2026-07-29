Speyer – Landschildkröte aufgefunden

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. In Speyer wurde eine Schildkröte aufgefunden.Der Fundort war im Bussardweg, Speyer-Nord, Es handelt sich vermutlich um eine griechische Landschildkröte, Testudo hermanni hermanni.

Halter*innen von Schildkröten, die ein Tier vermissen, werden aufgefordert, sich zeitnah bei der Unteren Artenschutzbehörde zu melden.

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen die Abteilung Umwelt, Forsten, Nachhaltigkeit und Klimaschutz unter 06232 14-2749 oder per E-Mail an umweltundforsten@stadt-speyer.de zur Verfügung.

Quelle Stadt Speyer.

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 16:17