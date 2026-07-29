Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sommerferien stehen vor der Tür, und die KLIMA ARENA in Sinsheim bietet sich als abwechslungsreiches Ausflugsziel für Familien oder als Zwischenstopp auf der Fahrt in den Urlaub an. Der interaktive Erlebnis- und Lernort verbindet Wissenswertes rund um Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umwelt mit spannenden Mitmachstationen für alle Altersgruppen. Die Ausstellung lädt dazu ein, den eigenen Alltag zu hinterfragen und gemeinsam neue Ideen für ein umweltbewusstes Leben zu entdecken, wobei drinnen wie draußen zahlreiche Gelegenheiten zum Forschen und Ausprobieren warten.

Im Gletscher-Kino läuft ein vielseitiges Filmprogramm für die ganze Familie. Zu sehen sind unter anderem die erste Eigenproduktion „LUZI“, Tier- und Animationsfilme im Kinderkino sowie die Surfer-Doku „North of the Sun“.

Während den baden-württembergischen Sommerferien vom 30. Juli bis 13. September 2026 wird zudem ein tägliches Ferienprogramm angeboten. Dazu gehören Familienführungen um 11:30 Uhr durch den Themenpark oder die neue Sonderausstellung, Führungen am Globus um 14:30 Uhr sowie die tägliche Kreativwerkstatt von 13:30 bis 16:30 Uhr. Alle Angebote sind ohne Anmeldung und im Eintrittspreis enthalten.

In der Kreativwerkstatt finden zudem besondere Programmpunkte statt. Am 11. August lädt eine Kooperation mit der Stadtbücherei Sinsheim zu der interaktiven Mitmachlesung des Buches „Wild, wilder, Wilda!“ ein. Am 12. August und 8. September ist das Waldmobil zu Gast, um den Tieren des Waldes auf die Spur zu kommen und zum Ferienende am 10. September besucht der Hoffexpress die KLIMA ARENA.

Ein besonderes Highlight ist die neue Sonderausstellung „Grün Stadt Grau – Nachhaltige Stadtlandschaften“, die vom 8. August 2026 bis zum 31. März 2027 in Sinsheim zu sehen ist. Die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) konzipierte Ausstellung, die bereits 2023 auf der Bundesgartenschau in Mannheim gastierte, widmet sich der klimagerechten Transformation urbaner Räume. Sie zeigt anschaulich, wie Städte durch neue Grünflächen, naturnahes Regenwassermanagement, intelligente Energieinfrastruktur, emissionsarme Mobilität und generationengerechtes Wohnen ressourcenschonend und lebenswert gestaltet werden können. Die Ausstellung verdeutlicht, dass es an der Zeit ist, urbane Räume gemeinschaftlich und nachhaltig neu zu denken.

Auch der weitläufige Außenbereich bietet in den Sommermonaten viel Abwechslung mit Spielplätzen, Erlebnisstationen und Hängematten zum Entspannen. Auf der E-Kartbahn können Kinder zudem nach einer kurzen Energie-Challenge auf die Rennstrecke gehen.

Die KLIMA ARENA sowie das hauseigene Bistro haben während der Ferien täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher, die mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen, erhalten einen ÖPNV-Rabatt von 20 % auf den Eintrittspreis.

Mehr Informationen zum Ferienprogramm sind unter

https://klima-arena.de/besuchen/ferienprogramm abrufbar.

Die Termine des Sommerferienprogramms von KW 31 bis KW 33 für Ihre Veranstaltungskalender:

KW 31:

30. Juli bis 2. August 2026

Ø Donnerstag, 30. Juli bis Freitag, 31. Juli:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Klimaschützerin Natur“

o 13.30 bis 16.30 Uhr: Kreativwerkstatt „Windlichter“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Klimazone Globus – die Daten der Erde“

Ø Samstag, 1. bis Sonntag, 2. August:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Klimaschützerin Natur“

o 13.30 bis 16.30 Uhr: Kreativwerkstatt „Bunte Welt der Krabbeltiere“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Klimazone Globus – die Daten der Erde“

KW 32:

3. bis 9. August 2026

Ø Montag, 3. bis Sonntag, 9. August:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Klimaschützerin Natur“

o 13.30 bis 16.30 Uhr: Kreativwerkstatt „Sommer, Sonne, Strand“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Klimazone Globus – die Daten der Erde“

KW 33:

10. bis 16. August 2026

Ø Montag, 10. August:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Grün Stadt Grau – Nachhaltige Stadtlandschaften“

o 13.30 bis 16.30 Uhr: Kreativwerkstatt „Waldtiere“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Klimazone Globus – die Daten der Erde“

Ø Dienstag, 11. August:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Grün Stadt Grau – Nachhaltige Stadtlandschaften“

o 13.30 bis 16.30 Uhr: Kreativwerkstatt „Waldtiere“

o 14.00 Uhr: Mitmachlesung zu dem Buch „Wild, wilder, Wilda“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Klimazone Globus – die Daten der Erde“

Ø Mittwoch, 12. August:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Grün Stadt Grau – Nachhaltige Stadtlandschaften“

o 10.00 bis 15.30 Uhr: „Waldmobil“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Klimazone Globus – die Daten der Erde“

Ø Donnerstag, 13. bis Sonntag, 16. August:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Grün Stadt Grau – Nachhaltige Stadtlandschaften“

o 13.30 bis 16.30 Uhr: Kreativwerkstatt „Waldtiere“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Klimazone Globus – die Daten der Erde“

Quelle: KLIMA ARENA Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 19:07