Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Sinsheim testet am Freitag, den 31. Juli um 15:00 Uhr alle Sirenen im Stadtgebiet (Sinsheim Kernstadt und Stadtteile) auf ihre Funktion. Um 15:15 Uhr erfolgt die Entwarnung. Bürger können gerne unter folgender E-Mail-Adresse eine Rückmeldung schreiben, ob eine Sirene zu hören war oder nicht: sirenentest@feuerwehr-sinsheim.de Die nächste Funktionsprüfung ist geplant für Freitag, 27. November 2026.
Quelle: Stadt Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 18:54