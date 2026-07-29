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Kreishaus
29.07.2026, 16:38 Uhr

Rhein-Pfalz-Kreis – West-Nil-Virus im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts nachgewiesen

KreishausRhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.Erste vor Ort erworbene Infektion in Rheinland-Pfalz: West-Nil-Virus im
Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts nachgewiesen
Zum ersten Mal ist in Rheinland-Pfalz eine Infektion des West-Nil-Virus nachgewiesen worden, die nicht im Ausland, sondern vor Ort (autochthon) erworben wurde. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung informiert, stammt die betroffene Person aus dessen Zuständigkeitsgebiet und wurde mutmaßlich durch einen Mückenstich infiziert. Der Nachweis erfolgte durch einen Zufallsbefund; die betroffene Person ist symptomfrei und es geht ihr gut. Das Gesundheitsamt betont, dass von der
betroffenen Person keine Ansteckungsgefahr ausgeht.

Verlauf überwiegend symptomlos
Der vorliegende Fall ist der erste sogenannte autochthone Fall in Rheinland-Pfalz und damit auch der erste im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung, das neben dem Rhein-Pfalz-Kreis auch die kreisfreien Städte Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal umfasst. Insgesamt wurden in Deutschland seit 2019 jedes Jahr zwischen vier und 35 autochthone Fälle einer Infektion mit dem West-Nil-Virus festgestellt, im Jahr 2025 waren es vier Fälle.
Das Virus wird in erster Linie durch Stechmücken übertragen. Die Infektion verläuft überwiegend symptomlos. Nur etwa 20 Prozent der Infizierten entwickeln eine fieberhafte, grippeähnliche Erkrankung, die etwa drei bis sechs Tage andauert. Etwa eine von hundert infizierten Personen erkrankt schwer. Das West-Nil-Fieber heilt in der Regel folgenlos aus. Die Behandlung erfolgt rein symptomatisch, es gibt keine spezifische Therapie.

Schutz durch Mückenabwehr
Durch mehrere Maßnahmen können sich Bürgerinnen und Bürger vor Mückenstichen und damit auch vor einer Infektion mit dem West-Nil-Virus schützen. Dazu gehören: an Orten mit bekannter Stechmückenbelastung langärmelige Kleidung und lange Hosen tragen, die Anwendung von Repellents und Insektiziden sowie der Gebrauch von Moskitonetzen und Fenstergittern. Im
Wohnumfeld sollten Mückenbrutplätze möglichst regelmäßig beseitigt werden.
Nähere Informationen zu dem West-Nil-Virus sind auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes zu finden:
https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/W/West-Nil-Fieber/West-Nil-Fieber_Ueberblick.html
Den Erregerstreckbrief des Bundesinstitutes für Öffentliche Gesundheit gibt es unter:
https://shop.bioeg.de/erregersteckbrief-west-nil-fieber/
Weitere Informationen zur Stechmückenbekämpfung auf der Homepage der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS e.V.):
https://www.kabsev.de/

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 16:38

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