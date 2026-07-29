Mutterstadt – Anzeige: Funkelnde Schätze unterm Hammer: Über 640 Schmuckstücke und wertvolle Diamanten kommen bei Henry’s unter den Hammer

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Funkelnde Diamanten, wertvolle Farbedelsteine und Schmuck aus verschiedenen Epochen: Im Henry’s Auktionshaus im Gewerbegebiet An der Fohlenweide in Mutterstadt stehen am 30. und 31. Juli gleich mehrere hochkarätige Auktionen auf dem Programm. Mehr als 640 Schmuckstücke, ausgewählte Silberobjekte sowie zahlreiche Edelsteine warten auf neue Besitzer.



Den Auftakt bildet am Donnerstag, 30. Juli, um 11 Uhr die Auktion „Diamanten & Farbedelsteine“. Angeboten werden Edelsteine in unterschiedlichen Schliffen und Größen – teilweise mit Expertisen international anerkannter Labore.



Ab 13 Uhr folgt „Schmuck Teil 1“. Insgesamt umfasst das Angebot Schmuckstücke aus unterschiedlichen Stilepochen, darunter Arbeiten renommierter Hersteller und hochwertige Einzelstücke.

Die zweite Schmuckauktion mit ausgewählten Silberobjekten beginnt am Freitag, 31. Juli, ebenfalls um 13 Uhr.

Mitbieten können Interessenten nicht nur persönlich im Auktionssaal in Mutterstadt, sondern auch schriftlich, telefonisch nach vorheriger Anmeldung oder bequem online per Live-Auktion.

Das Henry’s Auktionshaus gehört zu den größten Auktionshäusern in Deutschland und hat seinen Sitz im Gewerbegebiet An der Fohlenweide in Mutterstadt.

Doch nicht nur während der Auktion lohnt sich ein Besuch bei Henry’s: Im Sofort- und Nachverkauf können Besucher das ganze Jahr über weitere außergewöhnliche Schätze entdecken. Zum Angebot gehören exklusiver Schmuck, edle Luxusuhren, Orientteppiche und viele weitere hochwertige Objekte. Wer auf der Suche nach einem besonderen Einzelstück ist, findet im Auktionshaus regelmäßig neue Raritäten – vorbeischauen lohnt sich daher immer.

HENRY´s AUKTIONSHAUS AG

An der Fohlenweide 12–14 in 67112 Mutterstadt (Deutschland)

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 12:20