Mannheim – Sperrung der Boveri- und der Zielstraße

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Bauarbeiten im Bereich der BBC-Brücke müssen die Boveristraße und die Zielstraße im Zeitraum von Freitag, 31. Juli, etwa 19 Uhr, bis Montag, 3. August 2026, etwa 5 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 58 und 60.

Linie 58

Entfall der Haltestellen Boveristeg und Boveristraße zusätzliche Bedienung der Haltestellen Käfertal Süd, Bäckerweg (in Richtung Feudenheim) und Rüdesheimer Straße (in Richtung Friesenheimer Insel)

Linie 60

Fahrtrichtung Pfeifferswörth

Umleitung zwischen Ulmenweg und Käfertaler Straße

Entfall der Haltestelle Zielstraße zusätzliche Bedienung der Haltestellen Landwehrstraße, Hochuferstraße, Eisenlohrplatz und Wohlgelegen EKZ

Fahrtrichtung Fernmeldeturm

Umleitung zwischen Dudenstraße und Ulmenweg

Entfall der Haltestellen Käfertaler Straße und Zielstraße zusätzliche Bedienung der Haltestellen Friedrich-Engelhorn-Straße, Ludolf-Krehl-Straße, Brauerei, Bonifatiuskirche, Hochuferstraße und Landwehrstraße

Quelle rnv Foto MRN News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 09:57