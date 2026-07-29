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Medaille
29.07.2026, 9:32 Uhr

Mannheim – Muhammad Afzal mit der Rettungsmedaille ausgezeichnet

MedailleMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Innenminister Manuel Hagel ehrte Muhammad Afzal mit der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Muhammad Afzal hatte am 3. März 2025 bei der Todesfahrt in der Mannheimer Innenstadt Schlimmeres verhindert.

„Mit seinem geistesgegenwärtigen und couragiertem Einsatz hat Muhammad Afzal anderen selbstlos das Leben gerettet – ohne Rücksicht auf seine eigene Sicherheit, seine Gesundheit, sein eigenes Leben. Damit hat er sich selbst in größte Gefahr gebracht. Muhammed Afzal hat in einer hochdynamischen Extremsituation ein großes Maß an Fassung und gleichzeitig eine zielstrebige Entschlossenheit aufgebracht – das ist außergewöhnlich und verdient unseren tiefsten Respekt und unsere Anerkennung. Sein Einschreiten ist ein Musterbeispiel von gesellschaftlicher Solidarität und gelebter Zivilcourage. Deshalb freut es mich sehr, Muhammed Afzal persönlich für seine Verdienste die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg zu überreichen“, sagte der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Manuel Hagel MdL anlässlich der Übergabe der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg an Muhammad Afzal am heutigen Dienstag (28. Juli 2026) in Mannheim.

„Ohne zu zögern ist Muhammad Afzal dem Amokfahrer mit seinem Taxi gefolgt und hat die Menschen durch lautes Hupen vor der Gefahr gewarnt. Als der Täter in eine Sackgasse fuhr, blockierte er mit seinem Fahrzeug die Ausfahrt und verhinderte so die Fortsetzung der Todesfahrt. So konnte die Polizei nur wenig später den Gewalttäter festnehmen“, beschrieb Oberbürgermeister Christian Specht das mutige Verhalten des Taxiunternehmers. „Er hat sein eigenes Leben riskiert, um andere Menschen zu retten. Für diese vorbildliche und mutige Tat habe ich ihn beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim geehrt und für die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg vorgeschlagen. Es ist eine besondere Wertschätzung, dass er die hoch verdiente Auszeichnung jetzt vor dem Gemeinderat der Stadt Mannheim aus den Händen des Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenministers Manuel Hagel erhält.“

Am 3. März vergangenen Jahres fuhr ein Täter in der Mannheimer Innenstadt mit seinem Fahrzeug gezielt mehrere Menschen an und tötete dadurch zwei Menschen. Weitere vier Menschen wurden schwer und zehn leicht verletzt. Muhammad Afzal schritt ohne zu zögern ein und begab sich damit selbst in große Gefahr. Er verfolgte den Täter mit seinem Taxi und warnte andere durch vielfaches Hupen. Als der Täter in eine Sackgasse fuhr, blockierte er mit seinem Fahrzeug die Ausfahrt und verhinderte so die Fortsetzung der Tat. Der Polizei gelang nur wenig später die Festnahme des Gewalttäters.

Für die Rettung von Menschen aus Lebensgefahr kann das Land Baden-Württemberg die Rettungsmedaille verleihen. Diese kann an Retter verliehen werden, die unter besonders schwierigen, mit Gefahr für das eigene Leben verbundenen Umständen, Menschen aus Lebensgefahr geholt haben.
Bild: Landtagsabgeordneter Weirauch, Muhammed Afzal, Innenminister Hagel(stellv.Ministerpräsident), Polizeipräsidentin Schäfer, Oberbürgermeister Specht).
Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 09:32

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