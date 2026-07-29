Mannheim – Friesenheimer Insel: Feuerwehr beendet Mammuteinsatz nach vier Tagen

Mannheim / Metroporegion Rhein-Neckar. Abschlussmeldung: Vegetationsbrand auf Friesenheimer Insel

Der großflächige Einsatz der Feuerwehr Mannheim auf der Friesenheimer Insel nähert sich nach intensiven Lösch- und Nachlöscharbeiten dem Abschluss. Die Feuerwehr reduziert nun schrittweise ihre Kräfte vor Ort. Für die kommenden Stunden bleibt eine Brandwache an der Einsatzstelle, die die betroffene Fläche kontrolliert und bei Bedarf noch vorhandene Glutnester ablöscht, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern. Daher kann es auch weiterhin noch zu einer leichten Rauch- und Geruchsentwicklung kommen.



Seit Sonntagnachmittag war die Feuerwehr Mannheim mit einem Großaufgebot im Einsatz, nachdem auf der Friesenheimer Insel ein Vegetationsbrand ausgebrochen war. Begünstigt durch starke Winde und die trockene Vegetation breitete sich das Feuer rasch aus. Insgesamt war eine Fläche von rund 30 Hektar betroffen, die Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Personen in der Nähe des Brandes wurden durch Polizei und Feuerwehr aus dem betroffenen Gebiet herausgeführt. Im Rahmen der Löscharbeiten haben sich fünf Feuerwehrangehörige leicht verletzt.

„Über die gesamte Einsatzdauer von Sonntag bis Mittwoch waren bis zu 1.000 Einsatzkräfte an den umfangreichen Lösch- und Nachlöscharbeiten beteiligt“, berichtet Sicherheitsbürgermeister Dr. Volker Proffen. „Dieser Einsatz in dieser enormen Größenordnung konnte einmal mehr nur durch die Unterstützung der zahlreichen Ehrenamtlichen unserer Freiwilligen Feuerwehr Mannheim sowie durch die Hilfe der nachgeforderten Einheiten aus den umliegenden Bundesländern bewältigt werden. Ihnen allen gilt mein ausdrücklicher Dank.“

Knapp 270 auswärtige Einsatzkräfte unterstützten die Maßnahmen vor Ort, darunter auch Spezialkräfte für die Waldbrandbekämpfung.

Die vorsorglich herausgegebene Warnung für die Bevölkerung aufgrund einer zeitweise starken Rauch- und Geruchsentwicklung konnte bereits am Sonntagabend wieder aufgehoben werden.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 18:27