Mannheim – Elena Tzavara wird neue Opernintendantin am Nationaltheater

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Elena Tzavara wird neue Opernintendantin am Nationaltheater Mannheim (NTM). Sie folgt mit Beginn der Spielzeit 2028/2029 auf Albrecht Puhlmann, der seit 2016 die Opernsparte leitet. Ihr Vertrag ist wie bei Intendantenverträgen üblich auf fünf Jahre befristet. Der Gemeinderat hat der Personalie gestern in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt. Tzavara ist derzeit Generalintendantin am Theater Aachen.

„Elena Tzavara ist eine sehr erfahrene Opernregisseurin und Theatermanagerin mit künstlerischer Exzellenz und internationaler Erfahrung. Sie hat einen klaren Blick dafür, wie Oper neue Zielgruppen erreichen und in die Stadtgesellschaft hineinwirken kann. Ich freue mich sehr, dass wir sie für das Nationaltheater Mannheim gewinnen konnten“, sagt Oberbürgermeister Christian Specht und betont: „Ich bin überzeugt, dass sie gemeinsam mit dem Intendantenteam den strukturellen Veränderungsprozess am Nationaltheater gestalten, die Erfolgsgeschichte der Mannheimer Oper fortschreiben und neue künstlerische Impulse setzen wird. Für ihre Aufgabe wünsche ich ihr schon heute viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit.“

„Für die Oper Mannheim stehen mit der Wiedereröffnung des Spielhauses am Goetheplatz und dem 250-jährigen Geburtstag des Nationaltheaters große Ereignisse unmittelbar bevor. Am Theater Aachen hat Elena Tzavara das Jubiläum maßgeblich begleitet und bereits an anderen Häusern gezeigt, wie Kooperation und Vernetzung sowie eine Öffnung des Musiktheaters in die Stadtgesellschaft hinein gelingen. Für diese spannenden und wichtigen Aufgaben wünsche ich Elena Tzavara in Zusammenarbeit mit dem gesamten Intendant*innen-Team alles Gute und viel Erfolg“, unterstreicht Kulturbürgermeister Thorsten Riehle.

Tilmann Pröllochs, Geschäftsführender Intendant am NTM, freut sich: „Herzlich willkommen im Leitungs-Team und an diesem großartigen Haus! Als Intendanten-Team am Nationaltheater Mannheim freuen wir uns sehr, dass Elena Tzavara die Ausrichtung unseres Hauses künstlerisch und strategisch zum Beginn der Spielzeit 2028/29 als neue Opernintendantin mitgestalten wird. Elena Tzavara ist bestens vernetzt, hat bereits ein Haus geleitet und bringt eine hervorragende künstlerische und dramaturgische Expertise mit, die das Nationaltheater Mannheim sehr bereichern wird. Ich bin mir sicher, dass wir somit in der Sparte Oper das hohe qualitative Niveau weiter fortscheiben und uns auf neue aufregende und frische Projekte freuen können.“

Elena Tzavara, 1977 in Hamburg geboren, ist seit der Spielzeit 2023/24 Generalintendantin des Theaters Aachen. Zuvor war sie ab 2017 Künstlerische Leiterin der Jungen Oper an der Staatsoper Stuttgart, die unter dem Namen JOiN – Junge Oper im Nord ihre Spielstätte verlagerte, und ab 2018 außerdem Leiterin des Internationalen Opernstudios Stuttgart. Von 2014 bis 2016 zeichnete sie für die Festivals »Musik in den Häusern der Stadt« und »Literatur in den Häusern der Stadt« in Köln, Bonn, Hamburg und München verantwortlich. Von 2009 bis 2013 leitete Tzavara die Kinderoper Köln der Oper Köln, die 2012 unter anderem aufgrund der jungen Sparte zum »Opernhaus des Jahres« gekürt wurde. Den Grundstein ihrer künstlerischen Laufbahn legte sie mit einem Studium der Musiktheater-Regie an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« Berlin. Im Anschluss arbeitete sie als Regieassistentin und Produktionsleiterin bei den Salzburger Festspielen, den Salzburger Osterfestspielen sowie der Ruhrtriennale. Sie inszenierte unter anderem am Nationaltheater Weimar, an der Griechischen Nationaloper, an der Staatsoper Unter den Linden Berlin, an der Oper Köln und bei den Salzburger Festspielen.

„Das Nationaltheater Mannheim ist eine der prägendsten Kulturinstitutionen Deutschlands, ein Haus mit einer außergewöhnlichen Geschichte und einer enormen künstlerischen Ausstrahlung. Ein Teil dieses Hauses zu werden und gemeinsam mit dem Intendantenteam sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seine Zukunft mitgestalten zu dürfen, ist für mich Freude, Ehre und Verpflichtung zugleich. Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir die Stadt Mannheim und das Nationaltheater mit dieser Berufung entgegenbringen und darauf, das Publikum mit großer Leidenschaft für das Musiktheater zu begeistern“, blickt die designierte Opernintendantin Elena Tzavara auf den Beginn ihrer Tätigkeit am Nationaltheater Mannheim.

Zur Besetzung der Stelle wurde eine Personalauswahlkommission unter Leitung von Oberbürgermeister Christian Specht und Bürgermeister Thorsten Riehle gebildet. Weitere Mitglieder der Kommission waren unter anderem die Kulturpolitischen Sprecher der Fraktionen sowie die beiden Eigenbetriebsleiter Tilmann Pröllochs und Christian Holtzhauer sowie die Intendantin des Jungen Nationaltheaters Ulrike Stöck.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 10:16