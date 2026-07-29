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Prof.Blettner
29.07.2026, 11:45 Uhr

Ludwigshafen – Einigung im Gesellschafterstreit der Eulen Ludwigshafen: Konflikt beendet, Klub stellt sich neu auf

Prof.BlettnerLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Gesellschafterstreit bei den Eulen Ludwigshafen ist eine Einigung erzielt worden. Unter Vermittlung von Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner verständigten sich die Beteiligten auf eine Beilegung der Konflikte. Die Gesellschafter Rudolf Hessler und Winfried Kaiser scheiden aus der Gesellschaft aus. Zwei neue Gesellschafter steigen ein. Der Handballklub wird auf neue Füße gestellt.

Blettner: Ab jetzt steht wieder der Sport im Mittelpunkt
„Ich bin erleichtert, dass der Konflikt beigelegt und dieses Kapitel abgeschlossen ist. Am Ende haben alle Verantwortung übernommen und sind aufeinander zugegangen. Dafür gebührt allen Dank. Jetzt aber wollen wir nach vorne schauen: Die Eulen sind ein wichtiger Teil des Sports in Ludwigshafen. Ab sofort sollte daher wieder der Sport und die gemeinsame Zukunft im Mittelpunkt stehen“, erklärte Oberbürgermeister Blettner. Die Eulen sind nach den Worten des OB sportlich wie gesellschaftlich eine wichtige Größe in Ludwigshafen. Sein Anliegen sei es, dass der Klub seine Potentiale und Stärken wieder frei und unbelastet ausspielen kann. Daher habe er direkt zugesagt, als seine Vermittlung angefragt wurde. Auch wenn die Verhandlungen und Gespräche nicht einfach und von Emotionen geprägt gewesen seien, habe bei allen Beteiligten der Wille bestanden, den Konflikt im Interesse des Handballs, des Vereins, der Mannschaft, der Fans und der Stadt zu beenden und nach vorne zu blicken. Dies sei nun gelungen. Die Einigung sei im Ergebnis ein fairer Vergleich, weil beide Seiten „Federn“ lassen mussten. So gehe sie auch mit finanziellen Herausforderungen einher, denen sich der Klub stellen müsse, eröffne den Eulen aber zugleich die Chance, sich wieder auf sportliche Entwicklung, wirtschaftliche Stabilität und organisatorischen Fortschritt zu konzentrieren, fasst Blettner das Ergebnis zusammen. Auf dieser Grundlage könne nun auch die Gewinnung neuer Sponsoren vorangetrieben werden.
Olbert
Für Eulen-Geschäftsführer Andreas Olbert ist die sich abzeichnende Lösung eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung des Handballklubs: „Damit können wir uns wieder vollständig auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren. Unser Ziel ist es, die Eulen wirtschaftlich zu stabilisieren und sportlich weiterzuentwickeln. Nachdem bereits mit den früheren Geschäftsführern Lisa Hessler und Domenico Marinese Verständigungen erzielt wurden, steht nun wieder die gemeinsame Arbeit für den Verein im Mittelpunkt.“ Auch Olbert dankt allen Beteiligten für die Einigungsbereitschaft.
Aus Sicht von Rudolf Hessler und Winfried Kaiser ist damit die Basis geschaffen, dass in die TSG wieder Ruhe einkehrt. „Zunächst möchten wir OB Blettner danken, der unseren Vermittlungsvorschlag schnell und lösungsorientiert aufgegriffen hat. Nach 30 überwiegend erfolgreichen Jahren sind wir froh, endlich einen Abschluss zu finden, weil unschwer zu erkennen ist, dass wir die jüngsten Entwicklungen seit geraumer Zeit nicht mehr mittragen. Durch diese Lösung hoffen wir, dass nun wieder die Zukunft der Eulen im Mittelpunkt steht, und wünschen vor allem der Mannschaft und den Fans alles Gute.“

Auch die verbleibenden Gesellschafter Dieter Mayer, Norbert Rühm und der Vorsitzende der Turn- und Sport-Gemeinde 1881 Friesenheim Yann Fürst wollen den Blick nach vorne richten: „Wir sind nunmehr auf einem guten Weg – für die Eulen und den Handball in Ludwigshafen.“
Die ausgehandelte Einigung sieht vor, dass die Anteile von Hessler und Kaiser im ersten Schritt von der Lizenzspielergesellschaft übernommen werden. In einem zweiten Schritt ist geplant, dass die Anteile an zwei neue Gesellschafter ausgegeben werden, deren Namen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird. Über Details der Vereinbarung wurde zudem Stillschweigen vereinbart.

Quelle Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 11:45

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