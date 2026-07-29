Ludwigshafen – 13-jähriger vermisst

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Seit Sonntag, 26.07.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am Sonntag gegen 09:00 Uhr das St.-Anna-Stift-Krankenhaus. Dort wurde der Vermisste zuletzt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 13-Jährigen:

– schwarze Jacke

– kurze schwarze Hose

– Turnschuhe

– könnte entgegen des Lichtbildes die Haare mittlerweile kurz

tragen

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Anmerkung der Redaktion: Bild wurde ausgetauscht, da zwischenzeitlich ein aktuelleres Bild des Vermissten vorliegt.

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 12:33