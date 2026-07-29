Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Von Samstag, 8. August, bis Montag, 10. August 2026, findet die Ladenburger Kerwe auf dem Marktplatz statt. Aufgrund der Veranstaltung kommt es in diesem Zeitraum zu Verkehrs- und Parkeinschränkungen.Bereits ab Donnerstag, 6. August, 8.30 Uhr, bis Dienstag, 11. August, 12 Uhr, gilt auf den Parkplätzen am Marktplatz ein Parkverbot. Grund hierfür ist der Auf- und Abbau der Gastronomiestände.

Während der Kerwe wird außerdem die Hauptstraße im Bereich zwischen der Einmündung Kirchenstraße und der Feuerleitergasse mit Pollern für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Rheingaustraße sowie die Hauptstraße zur Feuerleitergasse.

Aufgrund der Sperrung wird in diesem Abschnitt der Hauptstraße zusätzlich von Freitag, 7. August, 12 Uhr, bis Montag, 10. August, 22 Uhr, ein Parkverbot eingerichtet.

Der Behindertenparkplatz wird für die Dauer der Veranstaltung in die Rheingaustraße verlegt. Er befindet sich dort an der Hauswand des Gebäudes Hauptstraße 39.

Die Kerwe findet zu folgenden Zeiten statt:

Samstag: 12 bis 23 Uhr

Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Montag: 10 bis 21 Uhr

Die Stadt Ladenburg bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucherinnen und Besucher, ihre Fahrzeuge ab Donnerstag beziehungsweise Freitag nicht in den genannten Bereichen abzustellen und dankt für das Verständnis.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 19:30