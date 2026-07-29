Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Ende der Freibadsaison bietet sich für Gartenfreunde eine besondere Gelegenheit: Der Förderverein Freibad Ladenburg e. V. lädt am Samstag, 1. August, von 10 bis 12 Uhr dazu ein, ein Stück Freibadgeschichte mit nach Hause zu nehmen.

Bürgerinnen und Bürger können gegen eine Spende an den Förderverein Hibiskus-Zierhecken aus dem Freibad ausgraben und mitnehmen. Die Hecken stehen in unterschiedlichen Größen und Blütenfarben zur Verfügung und müssen im Zuge der anstehenden Freibadsanierung weichen. Wer eine Hecke mitnehmen möchte, wird nach Möglichkeit gebeten, einen Spaten sowie das benötigte Werkzeug selbst mitzubringen. Die Pflanzen werden nach dem Prinzip „solange der Vorrat reicht“ abgegeben.

Der Erlös der Aktion kommt vollständig der Spendenkampagne „1.000 x 100“ des Fördervereins zugute. Ziel der Aktion ist es, 100.000 Euro für die Neugestaltung der Sanitäranlagen und des Kinderbeckens im modernisierten Freibad zu sammeln. Der aktuelle Spendenstand liegt bereits bei 22.550 Euro.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 19:23