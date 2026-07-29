Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der erfolgreichen Premiere des Tanzcafés gibt es nun eine Fortsetzung: „Tanz in den Sommer“ findet am Donnerstag, den 13. August 2026, von 16 bis 19 Uhr im Hoggema Treff statt. Die Veranstaltung lädt Menschen aller Generationen herzlich ein — von Familien mit Kindern bis hin zu Seniorinnen und Senioren mit Rollator sowie alle Altersgruppen dazwischen. Will-kommen ist jede und jeder, der Freude an Musik, Bewegung und geselligem Beisammensein hat. „Mit ‚Tanz in den Sommer‘ schaffen wir einen Ort der Begegnung, an dem Menschen aller Generationen gemeinsam schöne Stunden verbringen können. Musik und Tanz verbinden, bringen Freude in den Alltag und stärken das Miteinander in unserer Stadt. Ich freue mich sehr, wenn viele Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit nutzen, gemeinsam einen fröhlichen Sommernachmittag zu erleben“, so Bürgermeister Matthias Beck.

Auch bei sommerlichen Temperaturen ist für angenehme Bedingungen gesorgt: Die Räume sind klimatisiert, außerdem stehen ausreichend Sitzmöglichkeiten für die Pausen bereit. Die Gäste dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Nachmittag freuen. Musikwünsche können gerne eingebracht werden, und natürlich darf das Tanzbein geschwungen werden. Ob Freestyle, Standardtanz oder einfach ein fröhliches Mitwippen mit Kopf und Füßen — mitmachen kann jede und jeder ganz nach Lust und Laune.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Gegen einen kleinen Beitrag werden Gebäck und Snacks sowie Getränke angeboten. Alle Tanz-freudigen und Interessierten sind eingeladen, gemeinsam einen beschwingten Sommernachmittag zu verbringen.

Veranstaltungsdaten im Überblick:

• Veranstaltung: Tanz in den Sommer

• Datum: Donnerstag, 13. August 2026

• Zeit: 16:00 bis 19:00 Uhr

• Ort: Hoggema Treff

• Eintritt: frei

• Musik: Querbeet aus allen Jahrzehnten, Musikwünsche willkommen

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 19:35