Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Aktion STADTRADELN 2026 stieß in Heppenheim erneut auf großes Interesse. Im Rahmen der bundesweiten Kampagne für nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Förderung des Radverkehrs beteiligten sich in diesem Jahr noch mehr Bürgerinnen und Bürger. Während an den 21 Aktionstagen im Vorjahr 26 Teams an den Start gingen, waren es dieses Mal 30. Die Gesamtzahl der Teilnehmenden nahm ebenfalls deutlich zu: 482 Heppenheimerinnen und Heppenheimer nutzten die Gelegenheit, in die Pedale zu treten – rund 80 mehr als im Jahr zuvor.

In dem dreiwöchigen Aktionszeitraum legten die Teams gemeinsam insgesamt 76.022 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und erreichten damit ein ähnlich hohes Niveau wie im Vorjahr. Durch die zurückgelegte Strecke konnten rund zwölf Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Besondere Leistungen wurden im Rahmen der Abschlussbewertung gewürdigt. Sabine Zöller fuhr als beste Radlerin beeindruckende 1.395,8 Kilometer und erhielt dafür einen Gutschein des Fahrradfachgeschäfts bike.innovations. Bei den Herren erreichte Rainer Bender mit 1.378 Kilometern die Spitzenposition und durfte sich ebenfalls über einen Gutschein freuen. Das Team Sparkasse Starkenburg wurde für seine gemeinsame Strecke von 13.506,5 Kilometern mit Tageskarten für das Fitnessstudio Venice Beach Heppenheim ausgezeichnet.

Die Stadt bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement und ihren sportlichen Einsatz sowie bei den Sponsoren bike.innovations und Venice Beach Heppenheim für ihre großzügige Unterstützung. Ein Dank gilt außerdem dem ADFC, der das STADTRADELN in diesem Jahr mit verschiedenen geführten Radtouren bereichert und maßgeblich zum Gelingen der Aktion beigetragen hat.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 18:46