Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 12. August, beginnt auf der Großbaustelle in Heidelberg-Handschuhsheim die sechste und letzte Umbauphase. Der Straßenbahnbetrieb wird bis einschließlich Sonntag, 23. August 2026, eingestellt und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auf der Baustelle in diesem Zeitraum noch einmal rund um die Uhr gearbeitet.

Derzeit befindet sich das Baufeld der Maßnahme von Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) und Stadt Heidelberg im nördlichen Abschnitt auf der Ostseite der Dossenheimer Landstraße. Seit April wurden dort der Abwasserkanal und die Versorgungsleitungen erneuert sowie rund 300 Meter Gleise gebaut. Der östliche Bahnsteig der barrierefreien Haltestelle Burgstraße ist bereits deutlich zu erkennen. Bis zum Ende der aktuellen Bauphase wird er gepflastert und weitgehend fertiggestellt.

Umleitungen und Ersatzverkehr

In Umbauphase sechs wird der Straßenbahnbetrieb auf dem Abschnitt zwischen den Haltestellen Dossenheim Süd und Hans-Thoma-Platz ein letztes Mal in dieser Baumaßnahme eingestellt. Die Linie 5 verkehrt weiterhin regulär auf ihrem Linienweg von Weinheim kommend bis Schriesheim Bf sowie von Edingen kommend über Heidelberg Hbf bis Hans-Thoma-Platz. Die Linie 21 fährt weiterhin regulär auf dem Abschnitt zwischen Bismarckplatz und Heiligenbergschule. Für die gesperrten Streckenabschnitte werden Ersatzverkehre mit Bussen eingerichtet. Informationen sowie ein Flyer dazu sind auf der Website www.dossenheimer-landstrasse.de sowie in der Start.Info-App verfügbar.

Ausblick auf Bauphase 6

Mit Beginn der sechsten Bauphase ab Montag, 24. August, verlagern sich die Bauarbeiten ein letztes Mal auf die Westseite der Dossenheimer Landstraße. Dort wird der Gehweg erneuert und der Bussteig der Ersatzhaltestelle Burgstraße gebaut. Zudem erneuert die rnv die Fahrleitungsanlage und finalisiert die Haltestelle Burgstraße. Im Schatten der letzten Bauphase erneuert die Stadt Heidelberg die Einmündung der Fritz-Frey-Straße. Im Oktober werden die Arbeiten in der Dossenheimer Landstraße abgeschlossen sein.

Über die Maßnahme

Im Zuge der Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) gemeinsam mit der Stadt Heidelberg die Infrastruktur auf einer der wichtigen Verkehrsachsen der Stadt. Die Maßnahme gliedert sich in insgesamt sechs Bauphasen und umfasst auf rund einem Kilometer neue Straßenbahngleise einschließlich der Fahrleitungsanlage sowie den Ausbau zweier barrierefreier Haltestellen. Parallel werden die Abwasser-, Versorgungs- und Kommunikationsinfrastruktur modernisiert und die Straßenbeläge, Rad- und Gehwege neu hergestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich einschließlich aller Gewerke auf rund 50 Millionen Euro. Für die Investition in die öffentliche Infrastruktur erhält die Maßnahme eine Förderung von 19,50 Millionen Euro aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetzt (LGVFG).

Weitere Informationen zur Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße finden sich unter www.dossenheimer-landstrasse.de.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 19:02