

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar Am Samstag, den 1. August, wird der BELLA PARK zum Treffpunkt für alle, die stöbern, verkaufen oder einfach einen sommerlichen Nachmittag im Park verbringen möchten. Von Kleidung über Bücher und Pflanzen bis hin zu kleinen Schätzen – alles, was ein neues Zuhause sucht, ist willkommen.

Mitmachen ist unkompliziert: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Aufbau beginnt um 13 Uhr, der Verkauf startet um 14 Uhr. Wer einen Stand machen möchte, bringt einfach einen Tisch, eine Decke oder eine Kleiderstange mit und sucht sich einen freien Platz.

Doch der Flohmarkt ist mehr als nur Kaufen und Verkaufen. Zwischen den Ständen wird repariert statt weggeworfen, gedruckt, genäht und gemeinsam gestaltet. Rolling Safespace e. V. lädt zum Siebdruck ein, bei FLINTA machen Druck können Besucher*innen Linoldruck ausprobieren. Außerdem hilft Carsten dabei, Fahrräder gemeinsam wieder fit für die Straße zu machen. Wer also nicht nur Flohmarktschätze, sondern auch Dinge mitbringt, die eine kleine Reparatur oder etwas Zuwendung brauchen, ist ebenfalls genau richtig.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt frische Pfannkuchen und Pommes. Den musikalischen Abschluss des Tages gestaltet ab 17 Uhr das Gaby Gómez Trio mit einem Live-Konzert.

Quelle: Verein gegen Müdigkeit e. V.

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 19:42