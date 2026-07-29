Frankenthal – Wichtige Zufahrt nur eingeschränkt nutzbar – Baustelle startet am 1. August

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Fahrbahnteilsperrung Im Spitzenbusch (Höhe BASF Kläranlage)

Aufgrund der Durchführung von Straßenarbeiten, im Auftrag der Stadt Frankenthal, ist in der Zeit vom 1. bis voraussichtlich 16. August eine Fahrbahnteilsperrung im Bereich Im Spitzenbusch auf Höhe der Zu- und Ausfahrt der BASF Kläranlage notwendig.

Während der Dauer der Maßnahme wird der fließende Verkehr mittels Ampelanlage geregelt.

Ebenfalls ist auch die Einfahrt in die Paul-Klee-Straße nur aus Fahrtrichtung Benderstraße kommend möglich.

Teilweise erfolgt die Abfertigung von Lieferverkehr der BASF über andere Tore, um den Verkehrsfluss bei der betroffenen Zufahrt zu entlasten.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 10:06