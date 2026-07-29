Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 12. August, laden Lux-Kinos und Seniorenbüro zur nächsten Ausgabe der Reihe „Kino für Junggebliebene“ ein. Auf dem Programm steht „Calle Malaga – Zuhause in Tanger“. Filmbeginn ist um 15 Uhr. Der reguläre Eintritt beträgt neun Euro, Senioren ab 60 Jahren zahlen sieben Euro. Tickets sind online unter www.lux-kinos.de erhältlich, können aber auch zu den Öffnungszeiten an der Kinokasse erworben werden.
Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 19:11