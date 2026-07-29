

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In den Sommerferien auch donnerstags geöffnet –

Ab Donnerstag, den 6. August, bis einschließlich Donnerstag, den 10. September 2026, ist das Gisela-Mierke-Bad auch donnerstags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. An den anderen Wochentagen gelten die regulären Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag von 14 bis 21 Uhr, Samstag von 13 bis 19 Uhr und Sonntag von 8 bis 14 Uhr.

Schließzeit für Revisionsarbeiten

Von Montag, den 10. August, bis einschließlich Sonntag, den 23. August 2026, bleibt das Eppelheimer Hallenbad aufgrund von Revisionsarbeiten geschlossen. Für den öffentlichen Badebetrieb ist das Bad ab Mittwoch, den 26. August, wieder zu den regulären Zeiten geöffnet.

Kassenschluss ist jeweils 45 Minuten vor Badschließung.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2026, 18:38