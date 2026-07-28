Speyer – 31. Bauernmarkt Speyer – Tradition trifft Genuss: Regionale Vielfalt entdecken



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Wochenende des 19. und 20. Septembers 2026 lädt der 31. Bauernmarkt in der Maximilianstraße dazu ein, regionale Produkte, handwerkliche Spezialitäten und die Menschen dahinter kennenzulernen. Jeweils von 11 bis 18 Uhr präsentieren landwirtschaftliche Betriebe, Direktvermarkte*innen und Manufakturen aus der Region ihre Erzeugnisse.

Der Bauernmarkt hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten als fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders etabliert und bietet regionalen Produzentinnen und Produzenten die Möglichkeit, ihre Arbeit und ihre Produkte direkt vorzustellen.

Das Angebot reicht von saisonalem Obst und Gemüse über Käse, Wurstwaren, Brot und Honig bis hin zu weiteren regionalen Spezialitäten. Besucherinnen und Besucher können mit den Erzeugerinnen und Erzeugern ins Gespräch kommen und mehr über Herkunft und Herstellung der Produkte erfahren.

Neben den Marktständen sorgen kulinarische Angebote und Vorführungen für ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Am Sonntag, 20. September, findet außerdem von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag in der Speyerer Innenstadt statt.

Der Bauernmarkt bietet Gelegenheit, regionale Vielfalt zu entdecken, einzukaufen und einen abwechslungsreichen Tag in besonderer Atmosphäre zu verbringen.

Bilder honorarfrei, © Michael Varelmann

Abrufbar unter: https://extranet.speyer.de/nextcloud/s/Fjd7NbTHeqFeZK8

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 21:46