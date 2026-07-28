Sinsheim – Öffentliche Stadtführung Sonntag, 2. August, 14:00 Uhr mit Stadtführerin Heide-Marie Kaiser



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Lust auf eine Zeitreise? Der Verein „Freunde Sinsheimer Geschichte e.V.“ nimmt

Interessierte mit auf einen spannenden 1,5-stündigen Rundgang durch die Sinsheimer Innenstadt.

Zwischen Denkmälern, historischen Gebäuden und verwinkelten Gassen erfahren die

Besucher, was Sinsheim in seinen 1250 Jahren Stadtgeschichte alles erlebt hat – und

welche Geheimnisse sich hinter alten Mauern verbergen.

Ein Rundgang voller Geschichten, Anekdoten und überraschender Entdeckungen –

informativ, unterhaltsam und mit viel Herz fürs Detail.

Treffpunkt: Stadtmuseum Sinsheim, Hauptstraße 92, 74889 Sinsheim

Kosten: Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro (ab 6 Jahren)

Veranstalter: Verein Freunde Sinsheimer Geschichte e.V.

Weitere Informationen und Termine: Tourist-Info, Tel.: 07261 404-109,

E-Mail: tourismus@sinsheim.de, www.sinsheimer-erlebnisregion.de (Rubrik Rundgänge/Führungen)

Es ist keine vorherige Anmeldung notwendig.

Weiterer Termin

Montag, den 07.09.2026 um 18:00 Uhr mit Stadtführerin Anja Hildenbrand

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 21:24