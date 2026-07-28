Schriesheim – Spektakuläre Roller-Flucht: Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr wollte eine Streife des Polizeireviers Weinheim in der Talstraße zwei jeweils mit zwei Personen besetzte Motorroller einer Kontrolle unterziehen.

Die Fahrer der Roller missachteten jedoch die Anhaltezeichen des Streifenwagens und flüchteten mit überhöhter Geschwindigkeit.

Auf Höhe der Schönauer Straße fuhren sie über die Fußgängerbrücke über den Kanzelbach.

Mindestens zwei Fußgänger mussten zur Seite springen, um einen Zusammenstoß mit den Rollern zu vermeiden.

Während der Verfolgung wurden die zwei verdächtige Motorroller und ein weiterer an der Tankstelle in der Landstraße festgestellt.

Alle drei versuchten sofort von der Tankstelle zu flüchten.

Den Polizeibeamten gelang es zwei Flüchtende im Alter von 15 und 16 Jahren festzunehmen.

Die drei Motorroller wurden verlassen in der Nähe der Tankstelle aufgefunden.

Die weiteren Feststellungen ergaben, dass alle drei Motorroller zuvor gestohlen worden waren.

Der festgenommene 16-jährige Rollerfahrer stand unter dem Einfluss von Cannabis.

Über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte er nicht, zudem waren die drei Fahrzeuge nicht versichert.

Das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls in drei Fällen, Straßenverkehrsgefährdung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, verbotene Kraftfahrzeugrennen, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz aufgenommen.

Personen, die am Freitagnachmittag in dem Bereich der Talstraße, der genannten Fußgängerbrücke über den Kanzelbach oder der Tankstelle in der Landstraße unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen zu den Motorrollern gemacht haben oder Hinweise zur Identität der geflüchteten Personen geben können, werden gebeten sich unter 0621/174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

Angesprochen werden hier insbesondere die Personen, die den Motorrollern auf der Fußgängerbrücke ausweichen mussten oder in anderer Weise durch sie gefährdet worden waren.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 13:33