Pfalz – Von Aluhüten und Schlafschafen – Basics zu Verschwörungserzählungen



Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Pfalzbibliothek lädt zu interaktivem Vortrag ein

Warum glauben Menschen an Verschwörungserzählungen? Wie entstehen sie, warum verbreiten sie sich so schnell und woran lassen sie sich erkennen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der interaktive Vortrag „Von Aluhüten und Schlafschafen“, zu dem die Pfalzbibliothek des Bezirksverbands Pfalz am Dienstag, 19. August, von 10:00 bis 12:00 Uhr einlädt. Die Veranstaltung findet in der Pfalzbibliothek, Bismarckstraße 17 in Kaiserslautern, statt.

Verschwörungserzählungen begegnen uns heute in sozialen Medien, Messenger-Diensten und öffentlichen Diskussionen. Umso wichtiger ist es, Informationen kritisch einordnen und Desinformation erkennen zu können. Der Vortrag vermittelt verständlich die Hintergründe solcher Erzählungen und stärkt die Medienkompetenz der Teilnehmenden.

Referentin Tina Jahnert, Informationsmanagerin, erläutert, wie Verschwörungserzählungen entstehen, warum sie Menschen überzeugen können und anhand welcher Merkmale sie sich erkennen lassen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, wird um Anmeldung unter 0631 3647-111 oder per E-Mail an info@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de gebeten.

BU:

Symbolbild: Das Motiv greift die Debatte um die Chemtrail-Verschwörungstheorie auf, nach der Kondensstreifen fälschlicherweise als absichtlich versprühte Chemikalien interpretiert werden. ©pixabay_pixundfertig

Quelle: Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 21:50