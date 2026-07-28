Neustadt – Steiniger übernimmt Verantwortung im Wirtschaftsministerium

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Johannes Steiniger wird Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz heute in Berlin bekanntgegeben. Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neustadt-Speyer (CDU) folgt damit auf Gitta Connemann, die in gleicher Funktion ins Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung wechselt.

„Die neue Aufgabe erfüllt mich mit Respekt. Es ist die zentrale Aufgabe dieser Bundesregierung, wieder für Wachstum zu sorgen. Dazu will ich meinen Beitrag leisten. In der neuen Funktion an der Schnittstelle von Parlament und Ministerium kann ich diesen Auftrag nun entscheidend mitgestalten. Gerade Rheinland-Pfalz steht für eine starke Wirtschaft mit einem starken Mittelstand und großen Industrieunternehmen. Diese Perspektive werde ich gerne in die Bundespolitik einbringen“, betont Johannes Steiniger.

Parlamentarische Staatssekretäre vertreten die Ministerin im Parlament und in der Öffentlichkeit. Zum künftigen Aufgabenbereich von Johannes Steinigier gehören dabei insbesondere Wirtschaft, Industrie mit Ausnahme der Rohstoffe, Sicherungs- und Verteidigungswirtschaft, und Zukunftstechnologien.

Steiniger: „In allen Bereichen kann ich auf den Rat und die Unterstützung meiner Vorgängerin zählen. Zwischen unseren

Arbeitsbereichen gibt es auch in Zukunft zahlreiche Überschneidungen. Ich danke dem Bundeskanzler und der Ministerin Katherina Reiche für das in mich gesetzte Vertrauen und werde tatkräftig daran arbeiten, dass Deutschland wieder vorankommt.“

Quelle Johannes Steiniger, MdB

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 10:50