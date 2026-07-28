  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Foto
28.07.2026, 21:14 Uhr

Neckargemünd – „Wir haben’s geschafft!“: Abschlussfeier an der SRH Stephen- Hawking-Schule

Foto
Neckargemünd/Metropolregion Rhein-Neckar – „Seid neugierig!“, appellierte einst der theoretische Physiker Stephen Hawking an seine Leserin-
nen und Leser. Denn egal wie groß die Hürden im Leben auch seien, es gebe immer einen Weg zum persönlichen Erfolg – wie auch immer dieser aussehe.

Dass alles möglich ist, bewiesen in diesem Jahr wieder einmal die Absolventinnen und Absolventen der nach dem berühmten Phy-
siker benannten SRH Stephen-Hawking-Schule (SHS) in Neckargemünd. Insgesamt 109 Schü-
lerinnen und Schüler aus neun verschiedenen Bildungsgängen feierten am vergangenen Don-
nerstag ihren erfolgreichen Schulabschluss. Dazu gehörten die Werkrealschule, die Realschule,
das allgemeinbildende Gymnasium, die beruflichen Gymnasien, der Förderschwerpunkt Lernen,
das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) sowie die Sonderberufsfachschulen Wirt-
schaft sowie Ernährung und Gesundheit.

Die SHS begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit ganz unterschiedlichen Vo-
raussetzungen auf ihrem individuellen Bildungsweg – bis hin zum Abitur. Im Mittelpunkt der ge-
meinsamen Abschlussfeier standen deshalb nicht nur die erreichten Abschlüsse, sondern vor
allem die persönliche Entwicklung der Absolvent:innen und ihr Weg in ein selbstbestimmtes Le-
ben. Familien, Freundinnen und Freunde sowie Lehrkräfte kamen in der Aula der SHS zusam-
men, um gemeinsam mit den Absolvent:innen deren Erfolg zu feiern. Ein abwechslungsreiches
Programm mit musikalischen Beiträgen zweier Schülerbands verlieh der Abschlussfeier dabei
einen besonderen Rahmen.

Geschäftsführer der SRH Schulen GmbH Sascha Lohwaßer gratulierte den Absolvent:innen zu-
nächst zu ihrem Erfolg und erinnerte daran, dass der Abschluss zwar lange das große Ziel ge-
wesen sei, nun aber zum Ausgangspunkt für den nächsten Lebensabschnitt werde. „Tragt Ver-
antwortung für euch und dann rettet die Welt!“, gab er den jungen Erwachsenen
augenzwinkernd mit auf den Weg. Zeugnisse und Noten allein, so Lohwaßer, könnten niemals
ausdrücken, wer ein Mensch sei oder welches Potenzial in ihm oder ihr stecke.

Foto
Auch Schulleiter Thomas Bohnert stellte den Menschen hinter dem Zeugnis in den Mittelpunkt:
„Das Zeugnis wird künftig nicht für Sie aufstehen, zur Arbeit gehen oder eine Wohnung suchen“,
sagte er. Ein Abschluss könne Türen öffnen, doch den eigenen Lebensweg müssten die Absol-
vent:innen selbst gestalten. Genau dazu befähige die SHS ihre Schülerinnen und Schüler:
selbstständig und selbstbestimmt ihren eigenen Weg zu gehen. „Sie sind gut vorbereitet“, sagte

Bohnert und ermutigte die Absolvent:innen: „Schreiben Sie Ihre eigene ungehinderte Biografie.“
Mit dem eingangs zitierten Rat Stephen Hawkings, neugierig zu bleiben, verabschiedete er
die Absolvent:innen in ihren nächsten Lebensabschnitt und dankte allen, die sie auf diesem Weg
begleitet haben.

Im Anschluss richtete auch die Elternbeiratsvorsitzende Dr. Melanie Winter einige Worte an die
stolzen Absolvent:innen. Sie fasste ihre Botschaft bewusst knapp zusammen: „Die Bühne des
Lebens wartet auf euch.“

Nach den offiziellen Grußworten bekam schließlich die Schülerschaft selbst das Wort: Beson-
ders persönlich wurde es, als Abiturientin und Schülersprecherin Ayse Meyer die Bühne betrat
und auf ihren Weg an der SHS zurückblickte. Seit Jahren engagiert sie sich für ihre Schule und
setzt sich mit großem Einsatz für das Thema Inklusion ein. Dank der SHS sei sie zu einer selbst-
bewussten und unabhängigen jungen Frau herangewachsen, so die Absolventin. „Hier habe ich
gelernt, was Barrierefreiheit wirklich bedeutet“, sagte sie und betonte, dass gelebte Inklusion
Zeit, Ressourcen, qualifizierte Fachkräfte und vor allem Mut brauche. Zugleich bekannte sie:

„Ich würde mich jederzeit wieder für die SHS entscheiden.“ Mit einem ermutigenden Appell
wandte sie sich anschließend an ihre Mitabsolventinnen und Mitabsolventen und erinnerte sie
daran, dass Rückschläge zum Leben gehörten – entscheidend sei, immer wieder aufzustehen.
Dann hielt sie einen Moment inne, bevor es unter großem Applaus förmlich aus ihr heraus-
platzte: „Wir haben’s geschafft!“

Die anschließenden Ehrungen machten deutlich, wie vielfältig Erfolg sein kann: Während der
SRH Leistungspreis die jeweils Jahrgangsbesten der verschiedenen Bildungsgänge für ihre her-
ausragenden schulischen Leistungen auszeichnete, verlieh Fördervereinsvorstandsvorsitzen-
der Erik Hamann den Sozialpreis an Schülerinnen und Schüler, die sich durch Hilfsbereitschaft,
Verantwortungsbewusstsein und besonderes soziales Engagement hervorgetan haben.

Mit der anschließenden Zeugnisübergabe in den einzelnen Bereichsfeiern begann für die Absol-
vent:innen ein neuer Lebensabschnitt. Während einige die SHS verlassen, um anderswo ein Stu-
dium oder eine Ausbildung zu beginnen, bleiben andere, um ihre Schullaufbahn fortzuführen.

Was sie mitnehmen, ist jedoch weit mehr als ein Abschlusszeugnis: nämlich die Erfahrung, Her-
ausforderungen zu meistern, Verantwortung zu übernehmen und ihren weiteren Lebensweg
selbstbestimmt zu gestalten – nicht trotz, sondern wegen ihrer individuellen Voraussetzungen.

BU: Die stolzen Preisträger des SRH Leistungspreises.
BU 2: SHS Schulleiter Thomas Bohnert richtet das Wort an die Anwesenden.

Quelle: SRH | Stephen-Hawking-Schule

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 21:14

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir Euch die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Bitte akzeptiert diese Vorgabe einfach und stellt keine großen Fragen. Hier wird weitestgehend nichts persönliches dauerhaft gespeichert.