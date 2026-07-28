Neckargemünd – „Wir haben’s geschafft!“: Abschlussfeier an der SRH Stephen- Hawking-Schule



Neckargemünd/Metropolregion Rhein-Neckar – „Seid neugierig!“, appellierte einst der theoretische Physiker Stephen Hawking an seine Leserin-

nen und Leser. Denn egal wie groß die Hürden im Leben auch seien, es gebe immer einen Weg zum persönlichen Erfolg – wie auch immer dieser aussehe.

Dass alles möglich ist, bewiesen in diesem Jahr wieder einmal die Absolventinnen und Absolventen der nach dem berühmten Phy-

siker benannten SRH Stephen-Hawking-Schule (SHS) in Neckargemünd. Insgesamt 109 Schü-

lerinnen und Schüler aus neun verschiedenen Bildungsgängen feierten am vergangenen Don-

nerstag ihren erfolgreichen Schulabschluss. Dazu gehörten die Werkrealschule, die Realschule,

das allgemeinbildende Gymnasium, die beruflichen Gymnasien, der Förderschwerpunkt Lernen,

das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) sowie die Sonderberufsfachschulen Wirt-

schaft sowie Ernährung und Gesundheit.

Die SHS begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit ganz unterschiedlichen Vo-

raussetzungen auf ihrem individuellen Bildungsweg – bis hin zum Abitur. Im Mittelpunkt der ge-

meinsamen Abschlussfeier standen deshalb nicht nur die erreichten Abschlüsse, sondern vor

allem die persönliche Entwicklung der Absolvent:innen und ihr Weg in ein selbstbestimmtes Le-

ben. Familien, Freundinnen und Freunde sowie Lehrkräfte kamen in der Aula der SHS zusam-

men, um gemeinsam mit den Absolvent:innen deren Erfolg zu feiern. Ein abwechslungsreiches

Programm mit musikalischen Beiträgen zweier Schülerbands verlieh der Abschlussfeier dabei

einen besonderen Rahmen.

Geschäftsführer der SRH Schulen GmbH Sascha Lohwaßer gratulierte den Absolvent:innen zu-

nächst zu ihrem Erfolg und erinnerte daran, dass der Abschluss zwar lange das große Ziel ge-

wesen sei, nun aber zum Ausgangspunkt für den nächsten Lebensabschnitt werde. „Tragt Ver-

antwortung für euch und dann rettet die Welt!“, gab er den jungen Erwachsenen

augenzwinkernd mit auf den Weg. Zeugnisse und Noten allein, so Lohwaßer, könnten niemals

ausdrücken, wer ein Mensch sei oder welches Potenzial in ihm oder ihr stecke.



Auch Schulleiter Thomas Bohnert stellte den Menschen hinter dem Zeugnis in den Mittelpunkt:

„Das Zeugnis wird künftig nicht für Sie aufstehen, zur Arbeit gehen oder eine Wohnung suchen“,

sagte er. Ein Abschluss könne Türen öffnen, doch den eigenen Lebensweg müssten die Absol-

vent:innen selbst gestalten. Genau dazu befähige die SHS ihre Schülerinnen und Schüler:

selbstständig und selbstbestimmt ihren eigenen Weg zu gehen. „Sie sind gut vorbereitet“, sagte

Bohnert und ermutigte die Absolvent:innen: „Schreiben Sie Ihre eigene ungehinderte Biografie.“

Mit dem eingangs zitierten Rat Stephen Hawkings, neugierig zu bleiben, verabschiedete er

die Absolvent:innen in ihren nächsten Lebensabschnitt und dankte allen, die sie auf diesem Weg

begleitet haben.

Im Anschluss richtete auch die Elternbeiratsvorsitzende Dr. Melanie Winter einige Worte an die

stolzen Absolvent:innen. Sie fasste ihre Botschaft bewusst knapp zusammen: „Die Bühne des

Lebens wartet auf euch.“

Nach den offiziellen Grußworten bekam schließlich die Schülerschaft selbst das Wort: Beson-

ders persönlich wurde es, als Abiturientin und Schülersprecherin Ayse Meyer die Bühne betrat

und auf ihren Weg an der SHS zurückblickte. Seit Jahren engagiert sie sich für ihre Schule und

setzt sich mit großem Einsatz für das Thema Inklusion ein. Dank der SHS sei sie zu einer selbst-

bewussten und unabhängigen jungen Frau herangewachsen, so die Absolventin. „Hier habe ich

gelernt, was Barrierefreiheit wirklich bedeutet“, sagte sie und betonte, dass gelebte Inklusion

Zeit, Ressourcen, qualifizierte Fachkräfte und vor allem Mut brauche. Zugleich bekannte sie:

„Ich würde mich jederzeit wieder für die SHS entscheiden.“ Mit einem ermutigenden Appell

wandte sie sich anschließend an ihre Mitabsolventinnen und Mitabsolventen und erinnerte sie

daran, dass Rückschläge zum Leben gehörten – entscheidend sei, immer wieder aufzustehen.

Dann hielt sie einen Moment inne, bevor es unter großem Applaus förmlich aus ihr heraus-

platzte: „Wir haben’s geschafft!“

Die anschließenden Ehrungen machten deutlich, wie vielfältig Erfolg sein kann: Während der

SRH Leistungspreis die jeweils Jahrgangsbesten der verschiedenen Bildungsgänge für ihre her-

ausragenden schulischen Leistungen auszeichnete, verlieh Fördervereinsvorstandsvorsitzen-

der Erik Hamann den Sozialpreis an Schülerinnen und Schüler, die sich durch Hilfsbereitschaft,

Verantwortungsbewusstsein und besonderes soziales Engagement hervorgetan haben.

Mit der anschließenden Zeugnisübergabe in den einzelnen Bereichsfeiern begann für die Absol-

vent:innen ein neuer Lebensabschnitt. Während einige die SHS verlassen, um anderswo ein Stu-

dium oder eine Ausbildung zu beginnen, bleiben andere, um ihre Schullaufbahn fortzuführen.

Was sie mitnehmen, ist jedoch weit mehr als ein Abschlusszeugnis: nämlich die Erfahrung, Her-

ausforderungen zu meistern, Verantwortung zu übernehmen und ihren weiteren Lebensweg

selbstbestimmt zu gestalten – nicht trotz, sondern wegen ihrer individuellen Voraussetzungen.

BU: Die stolzen Preisträger des SRH Leistungspreises.

BU 2: SHS Schulleiter Thomas Bohnert richtet das Wort an die Anwesenden.

Quelle: SRH | Stephen-Hawking-Schule

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 21:14