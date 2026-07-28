Mannheim – SV Waldhof Mannheim präsentiert neuen Hauptsponsor: Stölting steigt groß ein

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat mit der Stölting Service Group einen neuen starken Partner an seiner Seite. Das Unternehmen wird ab der kommenden Saison als Hauptpartner auf der Brust der Blau-Schwarzen präsent sein und den Traditionsverein auf seinem weiteren Weg begleiten.

Mit der Partnerschaft setzen beide Seiten ein klares Zeichen für Verlässlichkeit, gemeinsames Wachstum und eine langfristig angelegte Zusammenarbeit. Der SV Waldhof Mannheim und die Stölting Service Group verbindet dabei der Anspruch, Verantwortung zu übernehmen, nachhaltig zu handeln und gemeinsam Perspektiven zu schaffen.



„Wir freuen uns sehr, die Stölting Service Group als neuen Hauptpartner des SV Waldhof Mannheim begrüßen zu dürfen. Mit Stölting gewinnen wir einen leistungsstarken und bundesweit erfolgreichen Partner, der unsere Werte teilt und großes Vertrauen in den eingeschlagenen Weg unseres Vereins setzt. Diese Partnerschaft ist weit mehr als ein klassisches Sponsoring – sie ist der Beginn einer Zusammenarbeit, in der wir gemeinsam viel bewegen und den SV Waldhof Mannheim nachhaltig weiterentwickeln möchten. Wir sind überzeugt, dass wir langfristig erfolgreich zusammenarbeiten werden“, so Bernd Beetz, Präsident des SV Waldhof

„Der SV Waldhof Mannheim ist ein Verein mit großer Tradition, einer leidenschaftlichen Fanbasis und einer klaren Vision für die Zukunft. Genau diese Eigenschaften haben uns überzeugt, diese Partnerschaft einzugehen. Wir freuen uns darauf, künftig als Hauptpartner auf der Trikotbrust präsent zu sein und den Verein auf seinem Weg zu begleiten. Unser Ziel ist es, gemeinsam langfristig etwas aufzubauen, Synergien zu schaffen und sowohl sportlich als auch gesellschaftlich positive Impulse zu setzen,“ so Sebastian Mosbacher, CEO der Stölting Service Group.

Mit der neuen Partnerschaft beginnt für den SV Waldhof Mannheim und die Stölting Service Group ein gemeinsames Kapitel, das auf Vertrauen, Kontinuität und gegenseitigem Engagement basiert. Beide Partner freuen sich auf die bevorstehenden Aufgaben und darauf, die Zukunft des Waldhofs gemeinsam erfolgreich zu gestalten.

Quelle SV Waldhof Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 13:41