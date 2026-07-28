Malsch / Metropolregion Rhein-Neckar – In Malsch im Rhein-Neckar-Kreis kommt es derzeit zu einem Feuerwehreinsatz in der Gartenstraße. Grund ist der Brand einer Garage.

Nach Angaben des Polizeipräsidium Mannheim befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aktuell im Einsatz. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Zur Ursache des Garagenbrandes liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Auch zur Höhe des Sachschadens oder möglichen Verletzten können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Während der laufenden Einsatzmaßnahmen kann es im Bereich der Gartenstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren.

MRN-News berichtet nach, sobald weitere Informationen zum Brandgeschehen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 07:22