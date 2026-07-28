Ludwigshafen – Technischer Defekt führte zur Fackeltätigkeit in der BASF

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Fackeltätigkeit am Steamcracker

Wie die BASF mitteilt kam es heute, 27.07.2026, gegen 21.30 Uhr zu einem technischen Defekt im Steamcracker im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen.

Sicherheitssystem reagierte wie vorgesehen

Die Sicherheitssysteme reagierten wie vorgesehen; überschüssiges Gas wird über eine Fackel verbrannt. Dabei kommt es zu Fackeltätigkeit mit sichtbarem Feuerschein und möglicher Rußbildung sowie Lärmbelästigung, die noch bis Ende dieser Woche andauern kann.

Die zuständigen Behörden sind informiert.

Quelle BASF

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 09:28