Ludwigshafen – Schreie vom Balkon lösen Polizeieinsatz in Oppau aus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 9:30 Uhr, wurde der Polizei eine Person in der Friesenheimer Straße gemeldet, die von einem Balkon herunterschreit.

Der verantwortliche Mann konnte in seiner Wohnung von Polizeikräften in Gewahrsam genommen werden. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er durch den kommunalen Vollzugsdienst in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Friesenheimer Straße kurzzeitig gesperrt

Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde der umliegende Bereich vorübergehend abgesperrt.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 17:13