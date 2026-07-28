Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer in der Mittagspause gut essen und anschließend entspannt den Tag ausklingen lassen möchte, findet im Turmrestaurant im Ebertpark Ludwigshafen in dieser Woche gleich zwei gute Gründe für einen Besuch. Neben dem beliebten, wöchentlich wechselnden Mittagstisch erwartet die Gäste am Mittwoch wieder das beliebte AfterWork mit DIDI – bei freiem Eintritt.

Wöchentlicher Mittagstisch vom 27. bis 31. Juli 2026

Von Montag, 27. Juli, bis Freitag, 31. Juli 2026, jeweils von 12:00 bis 16:00 Uhr, genießen Sie auf der Terrasse oder in den angenehm klimatisierten Räumlichkeiten des Turmrestaurants folgende Mittagsgerichte:

Gefüllte Pfälzer Grumbeer mit Chili con Carne – 14,50 Euro

Champignons in Kräutersauce mit Kaspressknödel – 16,50 Euro

Cremige Pasta mit Brokkoli, Tomaten und Lachs – 18,50 Euro

Der Mittagstisch bietet eine abwechslungsreiche Auswahl für Fleischliebhaber ebenso wie für Gäste, die vegetarische oder leichte Gerichte bevorzugen.

Auch die reguläre Speisekarte steht zur Verfügung

Wer lieber aus einer größeren Auswahl wählen möchte, kann selbstverständlich auch die reguläre Speisekarte des Turmrestaurants nutzen. Ob regionale Spezialitäten, saisonale Gerichte oder weitere Köstlichkeiten – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Zum perfekten Abschluss empfiehlt sich ein leckerer Nachtisch. Besonders an warmen Sommertagen sorgt beispielsweise ein erfrischendes Eiscafé für den passenden Genussmoment.

AfterWork mit DIDI am 29. Juli

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, heißt es ab 18:00 Uhr wieder AfterWork mit DIDI an der Konzertmuschel im Konzertgarten des Ebertparks.

Die Besucher erwartet eine abwechslungsreiche musikalische Mischung aus Techno, House und klassischen Klängen, die für beste Stimmung nach Feierabend sorgt. Ob mit Freunden, Kollegen oder der Familie – das AfterWork-Event lädt zum gemeinsamen Genießen und Entspannen in besonderer Atmosphäre ein.

Der Eintritt ist frei.

Das Turmrestaurant und der Ebertpark bieten damit die ideale Kombination aus gutem Essen, entspannter Atmosphäre und sommerlicher Unterhaltung.

Wussten Sie schon? Das Turmrestaurant im Ebertpark zählt zu den schönsten Hochzeitslocations der Metropolregion Rhein-Neckar.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 15:58