Ludwigshafen – Betrügerin am Telefon: 62-Jähriger überweist fünfstellige Summe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 62-jähriger Mann aus Ludwigshafen ist am Montag (27. Juli 2026) Opfer eines Telefonbetrugs geworden.

Anruferin gab sich als Bankangestellte aus

Eine unbekannte Anruferin gab sich als Mitarbeiterin seiner Bank aus und überzeugte den Mann, mehrere Überweisungen in Höhe eines fünfstelligen Betrags vorzunehmen. Erst nachdem er sich im Anschluss direkt mit seiner Bank in Verbindung setzte, wurde der Betrug entdeckt.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 14:55