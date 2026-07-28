Fürth – Landkreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – In Fürth im Odenwald ist es in den frühen Morgenstunden des Dienstags zu einer Geldautomatensprengung gekommen. Unbekannte Täter sprengten gegen 4:29 Uhr einen Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in der Heppenheimer Straße.

Nach Angaben des Polizeipräsidium Südhessen konnten alle Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses das Gebäude unverletzt verlassen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes sind auf dem Weg nach Fürth, um die Ermittlungen zur Sprengung aufzunehmen.

Zeitgleich läuft eine groß angelegte Fahndung nach den flüchtigen Tätern. Neben zahlreichen Streifenwagen ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zu den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug liegen derzeit noch keine offiziellen Informationen vor.

Die Ermittlungen dauern an. MRN-News berichtet, sobald weitere Erkenntnisse der Polizei vorliegen.

Quelle: Polizei Fürth

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 07:29