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28.07.2026, 21:29 Uhr

Hockenheim – Mehr Inklusion auf Hockenheims Spielplätzen

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Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kommunikationstafeln fördern Verständigung und gemeinsames Spielen

Die Stadt Hockenheim setzt ein weiteres Zeichen für Inklusion und Barrierefreiheit. Auf den Spielplätzen Hubäckerring, Kaiserstraße, Waldfestplatz und Magdeburger Straße wurden jetzt Kommunikationstafeln installiert. Sie ermöglichen Kindern und Erwachsenen, unabhängig von ihren sprachlichen Fähigkeiten, miteinander zu kommunizieren und gemeinsam zu spielen.

Die Kommunikationstafeln sind mit leicht verständlichen METACOM-Symbolen ausgestattet und helfen insbesondere Menschen, die Unterstützte Kommunikation nutzen. Mithilfe der Symbole können Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle ausgedrückt sowie Fragen gestellt oder Spielideen entwickelt werden. Davon profitieren nicht nur Kinder mit einer Sprachbeeinträchtigung oder Autismus, sondern auch jüngere Kinder sowie Familien mit geringen Deutschkenntnissen.

Ausgangspunkt des Projekts war eine Initiative von Frau Ljiljana Cika, Projektleiterin der Betreuungsgruppe und des Gesprächskreises „Garten“ bei der Sozialstation Hockenheim. Sie machte auf die Möglichkeit aufmerksam, Kommunikationstafeln auf öffentlichen Spielplätzen einzusetzen, und richtete ihre Anfrage zunächst an die CDU-Stadtratsfraktion. Über Stadträtin Jasmin Ulrich wurde das Anliegen an die Stadtverwaltung herangetragen.

Die Umsetzung des Projekts koordinierte anschließend die Leiterin des zuständigen Fachbereichs Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Linda Hoti, die alle erforderlichen Schritte von der Auswahl der Standorte bis zur Beschaffung der Kommunikationstafeln begleitete. Der städtische Bauhof übernahm schließlich die Montage auf den vier Spielplätzen.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler freut sich über die Umsetzung:
„Inklusion bedeutet, allen Menschen die gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe zu bieten. Mit den Kommunikationstafeln schaffen wir ein Angebot, das Kindern unabhängig von ihren sprachlichen Fähigkeiten gemeinsames Spielen und Miteinander ermöglicht. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die dieses Projekt mit ihrem Engagement möglich gemacht haben.“

Auch Fachbereichsleiterin Linda Hoti betont den Mehrwert:
„Als die Anfrage an uns herangetragen wurde, war schnell klar, dass wir diese Idee unterstützen möchten. Kommunikation verbindet Menschen. Mit den neuen Tafeln schaffen wir auf unseren Spielplätzen ein Stück mehr Barrierefreiheit und ermöglichen Begegnungen, bei denen jedes Kind mitmachen kann.“

Ein besonderer Dank gilt Ljiljana Cika für ihre Initiative sowie der CDU-Stadtratsfraktion, insbesondere Jasmin Ulrich, für die Weiterleitung des Anliegens. Ebenso bedankt sich die Stadt beim Team des Bauhofs, das die Kommunikationstafeln fachgerecht montiert hat.

Mit der Installation der Kommunikationstafeln auf den vier Spielplätzen leistet die Stadt Hockenheim einen weiteren Beitrag zu einer inklusiven und familienfreundlichen Stadt. Denn jedes Kind soll die Möglichkeit haben, sich mitzuteilen, Kontakte zu knüpfen und unbeschwert am gemeinsamen Spiel teilzunehmen unabhängig davon, wie es kommuniziert.

Bildunterschriften:
Bild: V.l.n.r.: Bauhofleitung Paul Stumpf, Fachbereichsleitung Linda Hoti, Ljiljana Cika, Jasmin Ullrich, Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Bürgermeister Matthias Beck versammeln sich um die neue Inklusionstafel in der Kaiserstraße. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 21:29

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