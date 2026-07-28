Hemsbach: Ausschreibung Poetry Slam – Wortakrobatik live!

Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Abend des 18. Oktobers 2026 verwandelt sich die Kulturbühne Max in eine
Bühne für starke Texte, große Gefühle, Humor, Gesellschaftskritik und alles dazwischen.
Ob laut oder leise, gereimt oder frei – die Worte der Slammer stehen im Mittelpunkt.
Moderation: Frederic Hormuth
Wer kann mitmachen?
Alle Schreibenden und Bühnenbegeisterten – egal ob Newcomer*in oder erfahrene
Slammer*innen. Eigene Texte sind Voraussetzung.
Regeln
nur selbstgeschriebene Texte
Maximal 6 Minuten Auftrittszeit
keine Requisiten oder Kostüme
keine Musik (reine Wortperformance)
Ablauf & Bewertung
Das Publikum entscheidet! Am Ende des Abends küren wir die Gewinnerin oder den
Gewinner des Slams mit dem „Goldenen Max“
Was dich erwartet
Wertschätzende Atmosphäre
Professionelle Moderation
Bühne mit Technik (Mikrofon & Licht)
Austausch mit anderen Kreativen
Kostenloses Bühnencoaching
Anmeldung und Infos
Infos / Anmeldung bis 15.09.2026 per Mail an regine.neubert@hemsbach.de mit:
Namen (ggf. Künstler*innenname) und Kontaktdaten
kurze Infos zur Person
ungefähre Dauer des Auftritts
Textprobe
Es werden zehn Auftritte vergeben, die durch eine Jury unter den Bewerbungen ausgewählt
werden. Alle, die für einen Auftritt ausgewählt wurden, erhalten bis spätestens 25.
September eine Benachrichtigung. Für sie wird im Vorfeld des Poetry Slams ein 15-minütiges
kostenloses Bühnencoaching angeboten.
Das Team der Kulturbühne Max und die Stadt Hemsbach freuen sich auf einen Abend voller
Sprachkunst, Emotionen und überraschender Momente.
Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach
Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 21:35