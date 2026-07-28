Hemsbach: Ausschreibung Poetry Slam – Wortakrobatik live!



Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Abend des 18. Oktobers 2026 verwandelt sich die Kulturbühne Max in eine

Bühne für starke Texte, große Gefühle, Humor, Gesellschaftskritik und alles dazwischen.

Ob laut oder leise, gereimt oder frei – die Worte der Slammer stehen im Mittelpunkt.

Moderation: Frederic Hormuth

Wer kann mitmachen?

Alle Schreibenden und Bühnenbegeisterten – egal ob Newcomer*in oder erfahrene

Slammer*innen. Eigene Texte sind Voraussetzung.

Regeln

nur selbstgeschriebene Texte

Maximal 6 Minuten Auftrittszeit

keine Requisiten oder Kostüme

keine Musik (reine Wortperformance)

Ablauf & Bewertung

Das Publikum entscheidet! Am Ende des Abends küren wir die Gewinnerin oder den

Gewinner des Slams mit dem „Goldenen Max“

Was dich erwartet

Wertschätzende Atmosphäre

Professionelle Moderation

Bühne mit Technik (Mikrofon & Licht)

Austausch mit anderen Kreativen

Kostenloses Bühnencoaching

Anmeldung und Infos

Infos / Anmeldung bis 15.09.2026 per Mail an regine.neubert@hemsbach.de mit:

Namen (ggf. Künstler*innenname) und Kontaktdaten

kurze Infos zur Person

ungefähre Dauer des Auftritts

Textprobe

Es werden zehn Auftritte vergeben, die durch eine Jury unter den Bewerbungen ausgewählt

werden. Alle, die für einen Auftritt ausgewählt wurden, erhalten bis spätestens 25.

September eine Benachrichtigung. Für sie wird im Vorfeld des Poetry Slams ein 15-minütiges

kostenloses Bühnencoaching angeboten.

Das Team der Kulturbühne Max und die Stadt Hemsbach freuen sich auf einen Abend voller

Sprachkunst, Emotionen und überraschender Momente.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 21:35