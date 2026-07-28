Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. Juli 2026 dem weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes in Rohrbach einstimmig zugestimmt. Um den steigenden Bedarf an Fernwärme in den Stadtteilen zu decken, planen die Stadtwerke Heidelberg einen kontinuierlichen Ausbau des Netzes. Aktuell wird in diesem Zusammenhang die Erweiterung des Fernwärmenetzes im Stadtteil Rohrbach vorbereitet.

Synergieeffekte durch begleitende Infrastrukturmaßnahmen

Parallel zum Fernwärmeausbau sollen zahlreiche weitere Infrastrukturprojekte umgesetzt werden: Das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg plant, begleitend an vielen Stellen die Straßen teilweise grundlegend zu sanieren. Zudem werden gleichzeitig bestehende Wasserleitungen und Mischwasserkanäle durch die Stadtbetriebe Heidelberg erneuert. Durch die Bündelung der verschiedenen Maßnahmen können die erforderlichen Arbeiten koordiniert in einem Bauablauf umgesetzt werden. Dadurch lassen sich nachträgliche Eingriffe in den Straßenraum vermeiden, um die Auswirkungen der Bauarbeiten für Anwohnerinnen und Anwohner möglichst gering zu halten.

Die Kosten für die Straßenbauarbeiten im Bereich des ersten Bauclusters belaufen sich auf rund 3,4 Millionen Euro. Die Straßenerneuerung ist Bestandteil des fortgeführten Straßenerneuerungsprogramms und wird über dieses finanziell unterstützt. Die Kosten für die Kanäle belaufen sich auf 350.000 Euro, die Kosten für die Wasserleitungen auf 450.000 Euro. Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen, die Fertigstellung der Maßnahme ist bis Ende 2028 geplant.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 12:00