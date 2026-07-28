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13 bild 27jul CSD Berlin Rainbow Beflaggung Trauerflor by HD
28.07.2026, 13:17 Uhr

Heidelberg – Nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin: Stadt steht an der Seite der queeren Community

13 bild 27jul CSD Berlin Rainbow Beflaggung Trauerflor by HD

Als Zeichen der Trauer und der Solidarität mit den Betroffenen des Anschlags auf den CSD in Berlin wurden in Heidelberg die Regenbogenfahnen vor dem Rathaus mit Trauerflor aufgezogen. Foto: Stadt Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Heidelberg zeigt sich tief erschüttert über den Anschlag am späten Samstagabend, 25. Juli 2026, auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin, bei dem ein Mensch getötet und zahlreiche weitere Menschen verletzt wurden. Die Gedanken der Stadt gelten den Opfern, ihren Angehörigen sowie allen, die die Ereignisse miterleben mussten. Als Zeichen der Trauer und der Solidarität mit den Betroffenen wurden die Regenbogenfahnen vor dem Heidelberger Rathaus mit Trauerflor aufgezogen.

„Was in Berlin geschehen ist, ist ein Angriff auf queere Menschen, die ihr Recht auf Sichtbarkeit, Freiheit und ein Leben ohne Angst wahrnehmen. Es ist ein Angriff auf die offene Gesellschaft selbst“, erklärt Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Heidelberg verurteilt die Tat mit aller Deutlichkeit. Gewalt, die sich gegen Menschen richtet, weil sie für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz einstehen, trifft die Grundfesten unseres demokratischen Zusammenlebens.“

„Hass will Menschen einschüchtern. Terror will Menschen aus dem öffentlichen Raum verdrängen. Wir werden beides nicht zulassen. Die Antwort auf Hass darf nicht Rückzug sein. Christopher-Street-Day-Veranstaltungen sind Orte der Begegnung, der Freiheit und des friedlichen Miteinanders. Wenn Menschen dort aus Hass angegriffen werden, betrifft das uns alle. Öffentliche Räume müssen Orte bleiben, an denen jeder Mensch sichtbar sein kann und sicher ist. Dafür stehen wir in Heidelberg ein. Niemand sollte Angst haben müssen, er selbst zu sein“, sagt Bürgermeisterin Stefanie Jansen, Dezernentin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

An der Veranstaltung mit Mahnwache des Queerfeministischen Kollektivs und des Migrationsbeirats Heidelberg am Dienstag, 28. Juli 2026, um 19 Uhr (voraussichtlich auf dem Universitätsplatz) wird Bürgermeisterin Stefanie Jansen als Vertreterin der Stadt Heidelberg teilnehmen.

Als Rainbow City bekennt sich Heidelberg ausdrücklich zu einer vielfältigen und offenen Stadtgesellschaft. Die Stadt steht seit vielen Jahren für die Anerkennung unterschiedlicher Lebensweisen und Identitäten und sieht darin eine Stärke der demokratischen Gemeinschaft.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 13:17

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