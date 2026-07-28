Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Heidelberger Gemeinderat gibt es einen Wechsel: Das Gremium hat in seiner Sitzung am 23. Juli 2026 das Nachrücken von Dr. Tim Tugendhat für Zoe Dickhaut (beide SPD) einstimmig beschlossen. Oberbürgermeister Eckart Würzner hieß Dr. Tim Tugendhat nach der erfolgten Verpflichtung im Großen Rathaussaal willkommen. Zugleich verabschiedete Oberbürgermeister Würzner Zoe Dickhaut, die dem Heidelberger Gemeinderat seit 2024 angehörte und nun aufgrund eines Wohnortwechsels ausschied.

Dr. Tim Tugendhat gehört künftig dem Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität, dem Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit, dem Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft sowie dem Migrationsbeirat als gemeinderätliches Mitglied an. Zudem ist er ordentliches Mitglied der Kommission Clemens Brentano Förderpreis für Literatur, der Kommission des Hilde-Domin-Preises für Literatur im Exil und des Kuratoriums Stadt Heidelberg Stiftung.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 11:57