Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. Juli 2026 mit großer Mehrheit die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens für das neue Ankunftszentrum im Patrick-Henry-Village (PHV) beschlossen. Damit wird die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau auf den Weg gebracht.

Das Land Baden-Württemberg plant im Patrick-Henry-Village den Neubau eines modernen Ankunftszentrums für Geflüchtete mit Registrierungs-, Beratungs- und Verwaltungsbereichen sowie deren Unterkünften. Dafür soll das bestehende Ankunftszentrum, das sich seit 2015 auf dem PHV-Gelände befindet, an einen neuen Standort innerhalb des PHV-Areals verlegt und deutlich kompakter geplant werden. Die überarbeitete Konzeption ermöglicht eine effizientere Flächennutzung und soll sich in die städtebauliche Entwicklung des neuen Stadtteils einfügen.

Der Beschluss zur Einleitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des neuen Ankunftszentrums. Der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens ist bis Ende 2027 vorgesehen. Anschließend folgen die Baufeldfreimachung, die Konkretisierung der Planungen und die erforderlichen Genehmigungsverfahren. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus sind für Ende 2031 geplant.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 11:45