Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Freie Waldorfschule in Wieblingen benötigt zusätzliche Räume für bereits bestehende, aber teilweise behelfsmäßig untergebrachte Nutzungen: Ställe, Unterstände und Lagerflächen für Tierhaltung, Unterrichts- und Verarbeitungsräume für den Gartenbau sowie einen Aufenthaltsraum plus sanitäre Einrichtungen. Diese sollen innerhalb des heutigen Schulgartens in Form einer Hofstruktur errichtet werden. Damit das möglich ist, hat die Stadtverwaltung den Bebauungsplan geändert. In seiner Sitzung am 23. Juli 2026 hat der Gemeinderat einstimmig den Abwägungs- und Satzungsbeschluss für die Bebauungsplanänderung getroffen und damit die planungsrechtlichen Grundlagen für die Realisierung geschaffen.

Der städtebauliche Entwurf sieht ein Gebäude mit drei zusammenhängenden Gebäuderiegeln vor, das einem Dreiseithof ähnelt. Der sogenannte Lernhof soll auf dem westlichen Grundstück eingeschossig und im östlichen Teil bis zu zweigeschossig in Holzbauweise errichtet werden. Weit zum Hof hin auskragende Pultdächer bieten einen überdachten Bereich zwischen Hof und Gebäude. Dort können Schülerinnen und Schüler im Außenbereich im Trockenen arbeiten und die Tiere pflegen. Die Bebauungsplanänderung umfasst einen Geltungsbereich von rund 5.000 Quadratmetern. Es ist eine abschnittsweise Entwicklung der Gebäuderiegel vorgesehen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 12:03