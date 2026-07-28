

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bürgerämter in den Stadtteilen sowie die Führerscheinstelle sind während der Sommerferien 2026 zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Nähere Informationen gibt es online unter www.heidelberg.de/buergeramt. Termine in einem Bürgeramt können im Internet unter termin.heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 58-13333 vereinbart werden.

In einzelnen anderen Dienststellen und Einrichtungen der Stadt Heidelberg gelten unterdessen während den Sommerferien abweichende Öffnungszeiten:

Büro der Bürgerbeauftragten

Das Büro der Bürgerbeauftragten Carola de Wit bleibt urlaubsbedingt von Montag, 27., bis Freitag, 31. Juli 2026, geschlossen. In diesem Zeitraum finden keine Sprechzeiten statt und Anfragen können nicht bearbeitet werden. Vom 1. August bis 10. September 2026 gilt folgende Erreichbarkeit: mittwochs und donnerstags sind Termine nur nach Vereinbarung möglich. An diesen Tagen ist das Büro jeweils von 9 bis 15 Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar. Zudem besteht dienstags die Möglichkeit, ohne Termin in der Zeit von 9 bis 15 Uhr vorbeizukommen.

Ab dem 11. September ist das Büro der Bürgerbeauftragten wieder regulär geöffnet: dienstags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr. Telefonisch ist es unter 06221 58-10260 erreichbar und per E-Mail an buergerbeauftragte@heidelberg.de. Weitere Informationen und das Kontaktformular sind online unter www.heidelberg.de/buergerbeauftragte verfügbar.

Theater und Orchester Heidelberg

Das Theater und Orchester Heidelberg geht von Montag, 10. August, bis einschließlich Dienstag, 22. September 2026, in die Spielzeitpause. Die erste Vorstellung nach der Sommerpause ist das 1. Philharmonische Konzert in der Stadthalle am Mittwoch, 23. September 2026. Die offizielle Saisoneröffnung mit der neuen Intendantin Bernadette Sonnenbichler findet am 1. Oktober 2026 statt. Die Theaterkasse ist vom 10. August bis einschließlich 29. August 2026 geschlossen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.theaterheidelberg.de.

Bücherbus

Der Heidelberger Bücherbus ändert von Donnerstag, 30. Juli, bis 11. September 2026, seine Route:

donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr wird anstelle der Grundschule Emmertsgrund der Stadtteil Rohrbach-Hasenleiser mit dem Haltepunkt „Höllenstein“ im Bereich Im Höllenstein/Buchenweg angefahren.

Als Ersatzhaltestelle für die Haltestelle „Grundschule Emmertsgrund“ kann montags von 13 bis 14.30 Uhr die Haltestelle „Im Emmertsgrund/RNV-Haltestelle Jasperstraße“ in unmittelbarer Nähe genutzt werden.

Bei Fragen ist das Bücherbus-Team per E-Mail an buecherbus@heidelberg.de oder unter Telefon 06221 58-36170 erreichbar.

Die Hauptstelle in der Poststraße ist während der Sommerferien zu den üblichen Zeiten geöffnet und bietet Kindern und Jugendlichen ein reichhaltiges Ferienprogramm – vom Leseclub „Heiß auf Lesen“ bis hin zu vielfältigen Angeboten im BibLab. Weiter Informationen gibt es auf der Webseite der Stadtbücherei unter stadtbuecherei.heidelberg.de.

Musik- und Singschule

Die Musik- und Singschule ist von Mittwoch, 29. Juli, ab 12 Uhr bis einschließlich Sonntag, 13. September 2026, geschlossen. In dringenden Fällen ist die Musik- und Singschule unter der Telefonnummer 06221 58-43500 erreichbar.

Interkulturelles Zentrum

Das Interkulturelle Zentrum (IZ) ist ab Montag, 3. August, bis einschließlich Freitag, 11. September 2026, geschlossen. Ab Montag, 14. September 2026, ist das IZ wieder geöffnet.

Presseinformation der Stadt Heidelberg

Max-Planck-Ring: Östlicher Abschnitt ab 29. Juli für den Kfz-Verkehr voll gesperrt

Im Max-Planck-Ring in der Bahnstadt wird von Mittwoch, 29. Juli, bis voraussichtlich 31. August 2026 die abschließende Asphaltdeckschicht eingebaut. Für die Arbeiten muss der östliche Abschnitt des Max-Planck-Rings für den Kraftfahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden.

Der Fuß- und Radverkehr kann den Baustellenbereich weiterhin passieren. Es steht während der Bauzeit ein Gehweg zur Verfügung, sodass lediglich mit geringfügigen Einschränkungen zu rechnen ist.

Die im betroffenen Bereich ansässigen Gewerbebetriebe bleiben während der gesamten Bauzeit erreichbar.

Ein Überblick über weitere städtische Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr ist bis einschließlich Freitag, 31. Juli 2026, online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen. Ab sofort bietet die Stadt auch einen vollständigen Überblick über alle Maßnahmen im Stadtgebiet unter baustellen.heidelberg.de

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 11:38