Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Heidelberger Gemeinderat hat am 23. Juli 2026 einstimmig beschlossen, beim Regierungspräsidium Karlsruhe einen Änderungsantrag auf Anpassung des Ganztagsbetriebs der Primarstufe der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) zu stellen. Ab dem Schuljahr 2027/28 soll an vier Tagen für alle Züge ein gebundener Ganztagsbetrieb stattfinden – das heißt, das gesamte Ganztagsprogramm ist verbindlicher Bestandteil des Stundenplans für alle Kinder. Der Ganztagsbetrieb ist aber wegen der hohen Akzeptanz durch Schülerschaft und Eltern bereits seit längerem gelebte Praxis an der IGH. Die Umstellung ist lediglich schulrechtlich erforderlich, um die Lehrkräfteressourcen des Landes an die tatsächliche Nutzung anzupassen. Zum Schuljahr 2027/28 gibt es dann insgesamt drei öffentliche gebundene Ganztagsgrundschulen in Heidelberg. Neben der IGH-Primarstufe sind das die Grundschule Bahnstadt und die Grundschule Emmertsgrund.

Die IGH‑Primarstufe ist derzeit dreizügig mit zwölf Klassen und rund 290 Kindern. Durch das Neubaugebiet Hospital wird ein weiterer Anstieg der Schülerzahlen erwartet. Der Antrag wird im Herbst 2026 an das Regierungspräsidium eingereicht. Für die Stadt entstehen keine zusätzlichen Kosten. Der Träger päd‑aktiv e. V. erbringt bereits Leistungen für eine dreizügige Ganztagsgrundschule, darunter Frühbetreuung, Bewegte Pause, Team‑Teaching, Übungszeiten, Bildungs- und AG‑Angebote, Betreuung bis 17 Uhr, Schulsozialarbeit. Da die Angebote schon heute nahezu vollständig genutzt werden, bleibt der Umfang unverändert.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 11:54