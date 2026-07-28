

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Heidelberger rnv-Betriebshof soll an einem neuen Standort entwickelt werden: Der Heidelberger Gemeinderat hat am Donnerstag, 23. Juli 2026, in nichtöffentlicher Sitzung dem Vorschlag von Stadt Heidelberg, Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB) und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) zugestimmt, dass für die Maßnahme die Fläche des derzeitigen Hornbach-Baumarktes im Wieblinger Weg angekauft werden soll. Die Planungen für einen Neubau am bisherigen Standort in der Bergheimer Straße werden nicht weiterverfolgt.

„Ich freue mich über das klare Votum des Gemeinderates und setze auf einen schnellen Abschluss bei den Ankaufsverhandlungen. Mit diesem Standort sind die Weichen dafür gestellt, dass der öffentliche Nahverkehr in Heidelberg in Zukunft volle Fahrt aufnehmen kann“, betont Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Der neue Standort am Wieblinger Weg bietet die räumlichen Möglichkeiten und die notwendige zentrale Lage und Anbindung an das ÖPNV-Netz, um einen hochmodernen und leistungsfähigen Betriebshof realisieren zu können – und das wirtschaftlicher als dies am bisherigen Standort an der Bergheimer Straße möglich wäre. Der neue Standort ermöglicht einen Neubau in vereinfachter Bauweise, unabhängig vom laufenden Betrieb. Dadurch sinken die Kosten um mehrere Millionen Euro.“

„Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt – aber wir gehen diesen Weg, der in der Vergangenheit durchaus auch lang und steinig war, mit großer Zuversicht und mit einem klaren Ziel“, sagt Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv. „Wir wollen am Wieblinger Weg ein neues Zuhause für den Heidelberger Nahverkehr schaffen – mit den räumlichen und technischen Voraussetzungen für stabile und wirtschaftliche Betriebsabläufe, sowie zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit legen wir auch den Grundstein für einen weiteren Ausbau des Angebots in Heidelberg und der Region.“

Neue Fläche erfüllt alle Anforderungen an modernen Betriebshof

Das Grundstück im Wieblinger Weg 94 bis 98 erfüllt alle Voraussetzungen, um einen modernen und zukunftsfähigen Straßenbahnbetriebshof errichten zu können: Es befindet sich in einem ausgewiesenen Gewerbegebiet in zentraler Lage des Straßenbahnnetzes, mit schneller Anschlussmöglichkeit an das rnv-Streckennetz. Das Grundstück ist mit einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern und einem quadratischen Zuschnitt sehr gut für die Anforderungen geeignet. Dank der Größe könnten auch künftige Betriebsbestandteile integriert werden. Aufgrund der bereits bestehenden Nutzung ist keine Neuversiegelung erforderlich. Die Fläche befindet sich zudem in direkter Nachbarschaft zum Wasserstoff-Betriebshof der rnv und nahe der geplanten Abstellanlage bei der Berufsschule, wodurch weitere betriebliche Synergien geschaffen werden können.

Die Stadt Heidelberg steht bereits im Austausch mit dem Eigentümer der Fläche, der grundsätzliches Interesse an einem Verkauf signalisiert hat und für sich eine mittelfristige Standortverlagerung prüft. Für die Planung inklusive zu erfolgender Planfeststellung wird ein Zeitraum von vier bis fünf Jahren erwartet. Mit einem Baubeginn ist demnach frühestens 2030 zu rechnen.

Ergänzend zum Neubau des Straßenbahnbetriebshofes am neuen Standort soll weiterhin die beschlossene, dezentrale Abstellfläche an der „Haltestelle Berufsschule“ erstellt werden.

Kostensteigerungen am Altstandort in der Bergheimer Straße

Der Gemeinderat hatte 2024 ein Konzept zum Neubau eines Betriebshofes am bestehenden Standort in der Bergheimer Straße beschlossen. Die Investitionskosten für den zweigeschossigen Ausbau wurden zuletzt mit 126 Millionen Euro benannt. Abzüglich Förderung lägen die benötigten Eigenmittel der Stadt bei rund 51,9 Millionen Euro, wobei weitere Kostensteigerungen erwartet wurden. Aufgrund der erheblichen Aufwendungen und Risiken für einen Bau bei laufendem Betrieb sowie der angespannten Haushaltslage der Stadt wurde die Suche nach einem neuen, kostengünstigeren Standort intensiviert.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 13:39