Heidelberg – Abweichender Busbetrieb zur Vermeidung von hitzebedingten Gleisschäden



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der angekündigten hohen Temperaturen werden in Heidelberg zahlreiche Buslinien umgeleitet, um Schäden im Bereich der Straßenbahngleise zu vermeiden. Ab Mittwoch, 29. Juli, 12 Uhr, kommt es daher zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Buslinien. Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Straßenbahnlinien der rnv.

Die Umleitungen werden nicht in den digitalen rnv-Infomedien abgebildet. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) bittet ihre Fahrgäste daher, auf Informationen an den Haltestellen zu achten und mehr Zeit für ihre Fahrt einzuplanen.

Linie 20

Fahrtrichtung Sportzentrum Nord

Umleitung zwischen Friedrich-Ebert-Platz und Jahnstraße

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig K (Touristinfo)

Entfall der Haltestelle Betriebshof

Fahrtrichtung S-Bf Altstadt

Umleitung zwischen Jahnstraße und Gaisbergstraße

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig P

Entfall der Haltestellen Betriebshof und Stadtwerke

Linie 28

Fahrtrichtung Mombertplatz

Umleitung zwischen den Haltestellen Jahnstraße und Feuerbachstraße sowie Bergfriedhof und Alois-Link-Platz

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig L

Entfall der Haltestellen Betriebshof und S-Bf Weststadt/ Südstadt

Fahrtrichtung Sportzentrum Nord

Umleitung zwischen den Haltestellen Alois-Link-Platz und Bergfriedhof sowie HD Hauptbahnhof, Steig P, und Jahnstraße

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig P

Entfall der Haltestellen S-Bf Weststadt/ Südstadt und Betriebshof

Linie 29

Fahrtrichtung Universitätsplatz

Umleitung zwischen den Haltestellen Bergfriedhof und Kaiserstraße sowie Hans-Böckler-Straße und Jubiläumsplatz

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße

Entfall der Haltestelle S-Bf Weststadt/ Südstadt

Linie 31

Bedienung der Ersatzhaltestellen Bismarckplatz in der Bismarckstraße (Richtung S-Bf Altstadt) bzw. Sofienstraße (Richtung HD Hauptbahnhof) sowie der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Steig K (Richtung S-Bf Altstadt)

Entfall der Haltestelle Betriebshof in beiden Fahrtrichtungen

Linie 33

Fahrtrichtung Universitätsplatz

Umleitung zwischen den Haltestellen Obere Seegasse und Alfred-Jost-Straße sowie Czernybrücke und Jubiläumsplatz

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße und der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig P

Entfall der Haltestellen Stadtwerke und Stadtbücherei

Fahrtrichtung Emmertsgrund

Umleitung zwischen den Haltestellen Friedrich-Ebert-Platz und Maria-Mitchell-Straße sowie Alfred-Jost-Straße und Obere Seegasse

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Bismarckstraße, der Haltestelle Seegarten an Steig C und der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig K

Entfall der Haltestelle Stadtbücherei

Linie 34

Fahrtrichtung Ziegelhausen

Umleitung zwischen den Haltestellen Czernybrücke und Bergstraße

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig P, sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße

Entfall der Haltestellen Stadtwerke und Stadtbücherei

Linie 35

Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum

Umleitung zwischen den Haltestellen Gneisenaustraße und Jubiläumsplatz

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig P, sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße

Entfall der Haltestellen Stadtwerke und Stadtbücherei

Fahrtrichtung Wieblingen

Umleitung zwischen den Haltestellen Jubiläumsplatz und Gneisenaustraße

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Bismarckstraße und der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig K

Entfall der Haltestellen Stadtbücherei und Betriebshof

Linie 36

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Gneisenaustraße und Gaisbergstraße bzw. Friedrich-Ebert-Platz

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Ersatzhaltestellen Bismarckplatz in der Bismarckstraße (Richtung Pfaffengrund) bzw. in der Sofienstraße (Richtung Ziegelhausen)

Linie M2

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Bismarckstraße und Da-Vinci-Straße bzw. Gneisenaustraße

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand

Entfall der Haltestelle Czernybrücke

Linie M3

Fahrtrichtung Kirchheim

Umleitung zwischen Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Bismarckstraße und Maria-Mitchell-Straße sowie Alfred-Jost-Straße und Obere Seegasse

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand

Entfall der Haltestelle Stadtbücherei

Fahrtrichtung Bismarckplatz

Umleitung zwischen den Haltestellen Alfred-Jost-Straße und Obere Seegasse sowie Czernybrücke Süd und Bismarckplatz

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand

Entfall der Haltestellen Stadtwerke und Stadtbücherei

Linie M4

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße und Jubiläumsplatz

Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand

Linie M5

Fahrtrichtung Neuenheimer Feld (über HD Hauptbahnhof)

Entfall der Haltestelle Betriebshof

Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Bismarckstraße

abweichende Bedienung der Haltestellen Altes Hallenbad und Campus Bergheim am Fahrbahnrand

Fahrtrichtung S-Bf Altstadt

Entfall der Haltestellen Betriebshof und Stadtwerke

Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Bismarckstraße

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 21:56