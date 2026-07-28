Heidelberg – Abweichender Busbetrieb zur Vermeidung von hitzebedingten Gleisschäden

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der angekündigten hohen Temperaturen werden in Heidelberg zahlreiche Buslinien umgeleitet, um Schäden im Bereich der Straßenbahngleise zu vermeiden. Ab Mittwoch, 29. Juli, 12 Uhr, kommt es daher zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Buslinien. Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Straßenbahnlinien der rnv.
Die Umleitungen werden nicht in den digitalen rnv-Infomedien abgebildet. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) bittet ihre Fahrgäste daher, auf Informationen an den Haltestellen zu achten und mehr Zeit für ihre Fahrt einzuplanen.
Linie 20
Fahrtrichtung Sportzentrum Nord
Umleitung zwischen Friedrich-Ebert-Platz und Jahnstraße
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig K (Touristinfo)
Entfall der Haltestelle Betriebshof
Fahrtrichtung S-Bf Altstadt
Umleitung zwischen Jahnstraße und Gaisbergstraße
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig P
Entfall der Haltestellen Betriebshof und Stadtwerke
Linie 28
Fahrtrichtung Mombertplatz
Umleitung zwischen den Haltestellen Jahnstraße und Feuerbachstraße sowie Bergfriedhof und Alois-Link-Platz
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig L
Entfall der Haltestellen Betriebshof und S-Bf Weststadt/ Südstadt
Fahrtrichtung Sportzentrum Nord
Umleitung zwischen den Haltestellen Alois-Link-Platz und Bergfriedhof sowie HD Hauptbahnhof, Steig P, und Jahnstraße
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig P
Entfall der Haltestellen S-Bf Weststadt/ Südstadt und Betriebshof
Linie 29
Fahrtrichtung Universitätsplatz
Umleitung zwischen den Haltestellen Bergfriedhof und Kaiserstraße sowie Hans-Böckler-Straße und Jubiläumsplatz
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße
Entfall der Haltestelle S-Bf Weststadt/ Südstadt
Linie 31
Bedienung der Ersatzhaltestellen Bismarckplatz in der Bismarckstraße (Richtung S-Bf Altstadt) bzw. Sofienstraße (Richtung HD Hauptbahnhof) sowie der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Steig K (Richtung S-Bf Altstadt)
Entfall der Haltestelle Betriebshof in beiden Fahrtrichtungen
Linie 33
Fahrtrichtung Universitätsplatz
Umleitung zwischen den Haltestellen Obere Seegasse und Alfred-Jost-Straße sowie Czernybrücke und Jubiläumsplatz
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße und der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig P
Entfall der Haltestellen Stadtwerke und Stadtbücherei
Fahrtrichtung Emmertsgrund
Umleitung zwischen den Haltestellen Friedrich-Ebert-Platz und Maria-Mitchell-Straße sowie Alfred-Jost-Straße und Obere Seegasse
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Bismarckstraße, der Haltestelle Seegarten an Steig C und der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig K
Entfall der Haltestelle Stadtbücherei
Linie 34
Fahrtrichtung Ziegelhausen
Umleitung zwischen den Haltestellen Czernybrücke und Bergstraße
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig P, sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße
Entfall der Haltestellen Stadtwerke und Stadtbücherei
Linie 35
Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum
Umleitung zwischen den Haltestellen Gneisenaustraße und Jubiläumsplatz
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig P, sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße
Entfall der Haltestellen Stadtwerke und Stadtbücherei
Fahrtrichtung Wieblingen
Umleitung zwischen den Haltestellen Jubiläumsplatz und Gneisenaustraße
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Bismarckstraße und der Haltestelle HD Hauptbahnhof, Steig K
Entfall der Haltestellen Stadtbücherei und Betriebshof
Linie 36
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Gneisenaustraße und Gaisbergstraße bzw. Friedrich-Ebert-Platz
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand sowie der Ersatzhaltestellen Bismarckplatz in der Bismarckstraße (Richtung Pfaffengrund) bzw. in der Sofienstraße (Richtung Ziegelhausen)
Linie M2
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Bismarckstraße und Da-Vinci-Straße bzw. Gneisenaustraße
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand
Entfall der Haltestelle Czernybrücke
Linie M3
Fahrtrichtung Kirchheim
Umleitung zwischen Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Bismarckstraße und Maria-Mitchell-Straße sowie Alfred-Jost-Straße und Obere Seegasse
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand
Entfall der Haltestelle Stadtbücherei
Fahrtrichtung Bismarckplatz
Umleitung zwischen den Haltestellen Alfred-Jost-Straße und Obere Seegasse sowie Czernybrücke Süd und Bismarckplatz
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand
Entfall der Haltestellen Stadtwerke und Stadtbücherei
Linie M4
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Ersatzhaltestelle Bismarckplatz in der Sofienstraße und Jubiläumsplatz
Bedienung der Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand
Linie M5
Fahrtrichtung Neuenheimer Feld (über HD Hauptbahnhof)
Entfall der Haltestelle Betriebshof
Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Bismarckstraße
abweichende Bedienung der Haltestellen Altes Hallenbad und Campus Bergheim am Fahrbahnrand
Fahrtrichtung S-Bf Altstadt
Entfall der Haltestellen Betriebshof und Stadtwerke
Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Bismarckstraße
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 21:56