Haßloch – Flucht vor der Polizei endet mit Unfall: Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein festgenommen

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Flucht vor der Polizei ist in der Nacht zum Dienstag (28. Juli) in Haßloch mit einem Unfall geendet. Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer versuchte gegen 2 Uhr, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde anschließend festgenommen.

Nach Angaben der Polizei beschleunigte der Fahrer seine E-Klasse stark, als er einen Streifenwagen bemerkte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. An der Einmündung Westrandstraße/Burgweg kam der Mercedes von der Fahrbahn ab, nachdem der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte.

Beim Verlassen des Wagens wurde der 23-Jährige von den Einsatzkräften festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem stand er mit 1,47 Promille unter Alkoholeinfluss.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 10:21