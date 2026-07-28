Germersheim – Schockanruf

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag (27.07.2026) gegen 10 Uhr, erhielt eine russisch sprechende Seniorin aus Germersheim einen Anruf eines ebenfalls russisch sprechenden Unbekannten. Dieser gab sich als Polizist aus und gab vor, dass die Tochter der Seniorin in einen Unfall verwickelt wurde und folglich dringend Geld benötige, um nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Die Seniorin war durch den Schock dazu bereit, den Geldbetrag an ihrer Wohnanschrift dem Abholer zu übergeben. Kurz vor der Übergabe kontaktierte der Ehemann der Seniorin deren Schwiegersohn, welcher versicherte, dass es der Tochter gut gehe und sie nicht in einen Unfall verwickelt wurde. Dadurch wurde den Senioren der Betrug bewusst und sie kontaktierten die Polizei.

Wer hat am 27.07.2026 im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße in Germersheim verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 14:34