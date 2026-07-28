Frankenthal – Stadtverwaltung passt Öffnungszeiten wegen extremer Hitze an Wertstoffcenter bleibt am Mittwoch geschlossen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadtverwaltung passt Öffnungszeiten wegen extremer Hitze an

Wertstoffcenter bleibt am Mittwoch geschlossen – mehrere Dienststellen öffnen am Donnerstag bereits um 7 Uhr

Aufgrund der für Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Juli, angekündigten extrem hohen Temperaturen mit bis zu 39 Grad passt die Stadtverwaltung Frankenthal kurzfristig die Öffnungszeiten einzelner Dienststellen an. Die Maßnahmen dienen dem Schutz von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Mitarbeitenden.

Betroffen sind der Bürgerservice, das Standesamt, die Zulassungs- und Führerscheinstelle, die Straßenverkehrsabteilung, der Bereich Familie, Jugend und Soziales, der Bereich Finanzen, der Bereich Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt im Neumayerring sowie das Wertstoffcenter.

Rathaus öffnet am Donnerstag bereits um 7 Uhr

Am Donnerstag, 30. Juli, öffnen der Bürgerservice, das Standesamt, die Bereiche Familie, Jugend und Soziales sowie Finanzen, außerdem die Zulassungsstelle, die Führerscheinstelle und die Straßenverkehrsabteilung bereits um 7 Uhr. Auch der Bereich Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt im Neumayerring passt seine Öffnungszeiten an die Hitzelage an.

Die Dienststellen sind an diesem Tag von 7 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Danach werden die Rathäuser 1 und 2 für den Besucherverkehr geschlossen. Falls Termine zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, müssen Bürger entsprechend am Eingang abgeholt werden.

Bereits vereinbarte Termine außerhalb dieser Zeiten können von den jeweiligen Fachbereichen verlegt werden. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden entsprechend informiert.

Am Mittwoch, 29. Juli, gelten für die genannten Bereiche die regulären Öffnungszeiten. Der Bereich Migration und Integration arbeitet am Donnerstag zu den bereits bekannten Öffnungszeiten.

Wertstoffcenter bleibt Mittwoch geschlossen – Samstag bereits ab 7 Uhr geöffnet

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) setzt aufgrund der prognostizierten Hitze sein Hitzeschutzkonzept um. Deshalb bleibt das Wertstoffcenter im Starenweg 54 am Mittwoch, 29. Juli, geschlossen.

Am Freitag, 31. Juli, ist das Wertstoffcenter regulär von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet. Um den Bürgerinnen und Bürgern trotz der Schließung eine zusätzliche Anlieferungsmöglichkeit zu bieten und die kühleren Morgenstunden zu nutzen, öffnet das Wertstoffcenter am Samstag, 1. August, bereits um 7 Uhr. Die Schließung erfolgt wie gewohnt um 12 Uhr.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die kurzfristigen Anpassungen. Sollten die hohen Temperaturen anhalten, sind weitere Maßnahmen zum Schutz von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeitenden möglich. Aktuelle Informationen sind unter www.frankenthal.de/offen zu finden.

Quelle Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2026, 14:44